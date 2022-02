La unió entre Iberia i Air Europa sembla cada vegada més llunyana. El president del hòlding IAG, Luis Gallego, ha revelat que Globalia negocia la seva venda amb una altra aerolínia europea. «Globalia està parlant amb altres companyies, entre les quals hi ha una línia aèria europea. Nosaltres continuem apostant per aquesta operació, no estem buscant altres alternatives. Creiem que seria un acord catastròfic per als interessos d’Espanya», ha assegurat Gallego en la roda de premsa de presentació dels resultats de la companyia.

El grup IAG va acordar el novembre de 2019 comprar Air Europa per 1.000 milions d’euros, però l’arribada de la pandèmia va suspendre l’operació. El coronavirus va provocar que la majoria dels avions s’haguessin de quedar a terra i això va causar destrosses en els comptes de les aerolínies. Air Europa va necessitar el rescat del Govern espanyol per valor de 475 milions d’euros i un crèdit de l’ICO per valor de 140 milions d’euros. Això va obligar Iberia a repensar la seva compra el gener de l’any passat: va rebaixar el preu a 500 milions d’euros a pagar en cinc anys.

Però uns mesos després, l’acord va començar a trontollar. Quan semblava que es començava a recuperar el trànsit a finals de l’any passat, l’operació estava més lluny que mai de fer-se efectiva. Iberia va pagar 75 milions d’euros a la companyia de la família Hidalgo (el doble que els 40 milions d’euros establerts al contracte en cas que es trenqués l’acord) amb l’objectiu de renegociar les condicions durant el gener per arribar a un nou acord que pogués tenir el beneplàcit de la Comissió Europea. Però ara s’allunya amb aquesta revelació per part d’Iberia sobre l’interès d’una companyia que podria ser Air France, segons ‘El Confidencial’.

Amb tot, Iberia tampoc descarta la compra perquè consideren que la seva companyia és més beneficiosa per a Madrid i per a Espanya». L’objectiu d’Iberia per a la compra d’Air Europa sempre ha sigut transformar el ‘hub’ de Madrid «en un veritable rival per als quatre ‘hubs’ més grans d’Europa: Amsterdam, Frankfurt, Londres–Heathrow i París – Charles de Gaulle». Segons Iberia, el seu pes a l’aeroport de Madrid és menor que el d’altres aerolínies similars als seus ‘hubs’ respectius. De fet, la quota conjunta d’IAG amb Air Europa seria del 39%, més baixa que la que tenen els competidors a París Charles de Gaulle, Frankfurt o Amsterdam, que pugen fins al 45%, segons xifres prèvies a la pandèmia.

«IAG és el que està més ben posicionat per impulsar el seu compromís amb el ‘hub’ de Madrid i amb Espanya, per al desenvolupament de càrrega o de l’aeroport de Barcelona i per al trànsit domèstic i desenvolupament d’un ‘hub’ de manteniment que no farà cap altre competidor europeu. Si [la venda d’Air Europa a una altra aerolínia] es materialitza, serà una molt mala notícia per a Espanya i per al ‘hub’ de Madrid», ha afegit el president d’Iberia, Javier Sánchez-Prieto.