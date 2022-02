Els hotelers de Barcelona esperen que el Mobile World Congress (MWC) sigui l’enlairament de la recuperació turística de la ciutat i preveuen una ocupació mitjana del 65%, lluny encara de les edicions prepandèmia, si bé els establiments més propers a l’esdeveniment penjaran el cartell de complet, i unes tarifes lleugerament inferiors.

En una entrevista amb EFE, el president del Gremi d’Hotels de Barcelona, Jordi Clos, explica que després de dos anys d’estar «en la misèria de la pandèmia» el sector està molt animat, ja que la trobada tecnològica serà el primer esdeveniment presencial important de la ciutat. Per això, els hotelers esperen que el Mobile suposi l’impuls de la recuperació turística de Barcelona, encara molt afectada per la crisi de la covid, a causa de la seva alta dependència del turisme estranger, més del 80% del total.

Clos creu que la projecció internacional que té el congrés farà que tothom vegi que Barcelona és una ciutat que funciona perfectament i donarà una imatge de «normalitat» que atraurà turistes. Els mesos de gener i febrer sempre són fluixos a Barcelona, però el MWC acostumava a impulsar les xifres de febrer amb plens gairebé totals i preus molt a l’alça. Aquest any, l’organització ha reservat 10.000 habitacions, enfront de les 1.000 ocupades en l’edició de l’any passat, que es va celebrar al juny amb un format híbrid i públic bàsicament local, molt lluny de les d’edicions anteriors. Si el 2019 el congrés va batre el seu rècord d’assistents, amb 109.000 persones, aquest any l’organització espera reunir entre 40.000 i 60.000 assistents presencials.

Clos creu que en els dies del Mobile, que se celebra entre el 28 de febrer i el 3 de març, l’ocupació mitjana rondarà el 65%, ja que a poc a poc segueixen entrant noves reserves, tot i que els hotels propers al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona, on se celebra l’esdeveniment, estaran al 95 o al 100%. «A mesura que ens anem allunyant, els percentatges d’ocupació seran inferiors», apunta Clos. Després de dos anys de crisis i amb ocupacions del 30% al gener i del 35% al febrer, aquestes xifres són un «salt quantitatiu importantíssim», diu Clos, que no obstant això lamenta que encara estiguem lluny del «85 o 90% d’ocupació que teníem el 2019».

D’altra banda, John Hoffmann, conseller delegat i director de l’organitzadora del Mobile, GSMA, va rebre ahir la medalla d’honor commemorativa dels 250 anys de Foment del Treball en un acte celebrat a la seu de la patronal i marcat per les peticions dels empresaris d’allargar la relació entre Barcelona i el congrés més enllà del 2024. El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, va dir que espera «celebrar en els propers mesos» la renovació del Mobile fins al 2029. Hoffmann va assegurar que «el futur és lluminós».