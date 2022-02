El nombre d’hipoteques constituïdes sobre habitatges a Catalunya es va disparar un 27,6% durant el 2021 en comparació al 2020, fins a les 69.805, segons les dades provisionals de l’Estadística d’Hipoteques de l’Institut Nacional d’Estadística. Es tracta de la xifra més alta des del 2010, quan aleshores es van formalitzar 94.752. El capital prestat es va elevar fins als 11.301,1 milions d’euros, un 13,8% més que l’any anterior, i situa l’import mitjà per hipoteca en els 161.896 euros (-10,8%). Al conjunt de l’Estat, es van formalitzar 417.501 hipoteques sobre habitatges, un 23,6%, mentre que el capital prestat es va elevar fins als 57.582,1 milions d’euros, un 26,5% més. L’import mitjà es va situar en els 137.921 euros, un 2,4% més.

Per comunitats, Catalunya va ser la tercera amb més hipoteques, per darrera Andalusia (83.636) i la Comunitat de Madrid (73.383). En canvi, les que van registrar els majors increments el 2021 van ser Cantàbria, amb un 47,3%, seguit de la Regió de Múrcia (37,9%) i Castella-La Manxa (33,8%). D’altra banda, l’única comunitat amb una taxa negativa va ser les Illes Balears, amb un 4% menys. Si es té en compte només el desembre, a Catalunya es van constituir 5.663 hipoteques sobre habitatges, xifra que representa un increment del 26,3% respecte al mateix mes de l’any anterior i un 9% menys que al novembre. El capital prestat es va elevar fins als 933,3 milions d’euros, un 32,2% més però un 8,8% menys que al novembre. D’aquesta manera, l’import mitjà per cada préstec es va situar en els 164.822 euros.

El nombre d’hipoteques constituïdes va augmentar en totes les demarcacions catalanes. A les comarques de Barcelona, ho van fer en un 22,3% en comparació amb el mateix mes del 2020, fins a les 3.939. A les comarques de Girona, l’increment va ser del 37,8% en relació al mateix mes de l’any anterior, fins a les 674; a les de Lleida se’n van constituir 213, un 18,3% més i a les de Tarragona 797, un 42,06% més que al desembre del 2020.