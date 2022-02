El conseller d’Empresa, Roger Torrent, està convençut que l’edició d’aquest any del Mobile World Congress (MWC), que arrenca dilluns que ve a Barcelona, serà «un èxit» i mostra la disposició del Govern a allargar la vinculació amb la GSMA, organitzadora del congrés, més enllà de 2024.

En declaracions a Efe, Torrent va ressaltar que el Mobile espera atreure aquest any «entre 40.000 i 60.000 visitants», per la qual cosa el congrés «no serà com el de 2019, però sí molt millor que el del 2021».

Torrent espera un Mobile «de recuperació» en un any com el 2022, que també ha de ser «l’any de consolidació d’aquesta recuperació», ha dit. «El Mobile, fins i tot des del punt de vista simbòlic o d’imatge, és un element fonamental en aquest procés de recuperació», opina. «Serà una molt bona edició tenint en compte d’on venim, de la pandèmia, i tornarà a posicionar Barcelona i Catalunya a escala global», avança el conseller d’Empresa.

Preguntat per si el Govern de la Generalitat aspira a allargar el vincle amb la GSMA, que s’ha compromès a seguir celebrant el Mobile a Barcelona fins al 2024, Roger Torrent va comentar que «estem convençuts que això serà per a molts més anys, perquè la GSMA està contenta amb Barcelona i nosaltres estem contents amb la GSMA, i volem que aquesta vinculació sigui molt a llarg termini», ha afegit.

Ahir la patronal GSMA, que organitza el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, va condemnar «enèrgicament» la invasió russa d’Ucraïna i va decidir deixar Rússia sense pavelló propi en aquest congrés a causa de les sancions derivades de l’operació militar, un gest que ha aplaudit el Govern de la Generalitat.