L’Ajuntament de Manresa ha publicat la convocatòria, per a la selecció mitjançant concurs-oposició d’una plaça de tècnic/a superior d’enginyer/a de camins, canals i ports, en règim de funcionari interí, destinat a l’execució del programa de gestió, seguiment i desenvolupament del pla de mobilitat urbana sostenible de Manresa. El termini de presentació de sol·licituds s’acaba el proper 2 de març. L’Ajuntament també ha obert la convocatòria, mitjançant nomenament de funcionari interí, pel sistema de concurs oposició lliure, per la cobertura d’una plaça vacant de tècnic/ca de grau mitjà en obra pública, amb destí a la secció de Projectes d’Espais Públics. Les sol·licituds es poden presentar fins al 2 de març. D’altra banda, l’Ajuntament ha iniciat el procés de creació de dues borses de treball: d’agent d’acollida, a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà del consistori, i d’oficials/ales electricistes per a la brigada de manteniment municipal.