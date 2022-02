L’Anoia va tancar el 2021 amb el mercat laboral en xifres històriques, tant pel que fa a llocs de treball com a persones afiliades. Així, la comarca va registrar 35.607 llocs de treball, la xifra més alta des del 2009, i 51.346 persones afiliades, el màxim des del 2012, en l’inici de la sèrie històrica. Amb tot, el teixit empresarial es va situar a l’entorn de les 3.080 empreses, el 5,3% menys respecte dels nivells precovid. Aquestes són algunes xifres que s’extreuen de l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball elaborat conjuntament per la Cambra de l’Anoia i el Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona, presentat ahir.

La xifra de llocs de treball, comparada amb la del 2020, ha augmentat el 4,9%. El mercat del treball local està tenint una recuperació lleugerament més intensa a la registrada al conjunt de Catalunya, on la xifra d’afiliats s’ha incrementat un 4,2% en comparació als valors de fa un any.

S’observa un creixement més notable entre els assalariats (5,8%) que entre els autònoms (2,0%). Així mateix, la xifra d’assalariats és la més elevada des del desembre del 2008, mentre que la d’autònoms, des del setembre del 2010. Per grans sectors econòmics, el nombre d’autònoms ha crescut en tots els sectors respecte a l’any anterior, excepte a la indústria (-1,1%). D’altra banda, el nombre d’assalariats ha augmentat notablement a tots els grans sectors econòmics, creixement que ha oscil·lat entre el 4,3% a la construcció i el 6,9% a l’agricultura. Pel que fa a la grandària de l’empresa, el nombre d’assalariats ha crescut en tots els segments. Per sexe, el creixement ha estat més intens entre les dones (4,1%) que entre els homes (3,3%). Els afiliats registren un augment a tots els grups d’edat, a excepció de les persones compreses entre els 30 i 44 anys (-1,0%). Per nacionalitat, destaca el creixement d’afiliats entre les persones de nacionalitat estrangera, el 9,6%, pel 3,2% els de nacionalitat espanyola.