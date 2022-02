Aquest diumenge la petroliera britànica BP ha anunciat que té intenció de vendre la seva participació del 19,75% en la petroliera estatal russa Rosneft i el conseller delegat de BP, Bernard Looney, deixarà el seu lloc en el consell d’administració d’aquesta companyia de forma «immediata». Igualment del consell d’administració de Rosneft dimitirà l’altre director nomenat per BP, Bob Dudley. «Com tants d’altres, estic profundament commocionat i entristit per la situació a Ucraïna i el meu cor està amb tots els afectats», ha explicat Looney en un comunicat en què anuncia que han «repensat» la seva participació a Rosneft. «Estic convençut que les decisions que hem pres com a junta directiva no són només el correcte, sinó que són el millor a mitjà termini per a BP», ha dit. Per a Looney, la prioritat principal és «cuidar totes les persones que són a la regió i ho farem recolzant-los al màxim». «Estem estudiant com BP podria recolzar l’ajuda humanitària», ha afirmat.

Relacionades Putin pone en alerta máxima su fuerza nuclear