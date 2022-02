Un estudi recent publicat pel Parlament Europeu sobre el futur del camp a la dècada del 2020 adverteix del «seriós perill» que hi ha a Espanya pel previsible abandonament de terres agràries durant la propera dècada. En concret, indica que prop de 56 milions d’hectàrees estan en risc de ser abandonades i estima que 5 milions acabaran ermes el 2030. Segons l’organització agrària Unió d’Unions, a Espanya, prop del 10% presenta risc «alt o molt alt d’abandó», fet que suposaria una pèrdua d’uns 2,3 milions d’hectàrees; és a dir, una superfície de terreny equivalent a prop de tres vegades la mida de la Comunitat de Madrid.

Aquest informe oficial de la UE revela també que entre el 2012 i el 2018 la superfície agrària a Espanya va disminuir, especialment en regions del centre peninsular (Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Madrid i el País Basc) i la costa mediterrània (Múrcia i Comunitat Valenciana). I és que, segons les organitzacions del sector, la greu crisi de rendibilitat de les explotacions agrícoles i ramaderes fa impossible que, amb una edat mitjana dels productors superior als 62 anys, s’estigui produint el necessari relleu generacional.

Manca mà d’obra, el camp envelleix i la successió familiar en els negocis agrícoles es complica. Per això els empleats eventuals en països com Espanya compleixen un paper essencial en el sector primari. Asaja quantifica al voltant de 150.000 les sol·licituds de persones que volen treballar en les diferents campanyes anuals. Alguns viatgen des dels països d’origen únicament per al temps que dura la collita. Però més enllà d’aquests temporers forans, els immigrants també participen cada cop més en el necessari relleu generacional d’explotacions fins ara en mans de propietaris espanyols, ja sigui comprant terres o arrendant-les.

És el cas del matrimoni format per Constanin i Mihaela Denes (de 37 anys), que van deixar Romania per gestionar una granja a València. La punxada de la bombolla immobiliària del 2008 va truncar la seva aventura professional en el negoci del totxo i se’n van anar al camp. Segons la seva opinió, aquest sector «ressorgeix com una alternativa d’ocupació en un país on s’han perdut milers de llocs de treball com a conseqüència de la pandèmia de coronavirus. Una situació que provoca que milers de persones busquin altres alternatives d’ingressos, inclosos els estrangers», apunten des de la seva explotació de 138 hectàrees de superfície.