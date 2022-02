El rei Felip VI ha criticat aquest diumenge la «inacceptable agressió» de l’Exèrcit rus contra Ucraïna, a la qual ha expressat la seva solidaritat, i ha reclamat respectar el dret internacional per restaurar la pau l’abans possible. El Monarca ho ha manifestat en el sopar inaugural del Mobile World Congress (MWC), al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), i a què han assistit el president del Govern, Pedro Sánchez; el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, entre altres. El Rei ha afirmat que Espanya està compromesa amb ajudar la UE i la comunitat internacional per resoldre la situació a Ucraïna i ha defensat que estan «treballant incansablement per recolzar» Ucraïna i recuperar la pau.

Per la seva banda, i en el mateix sopar inaugural, el president del Govern, Pedro Sánchez, ha reivindicat les mesures i les sancions preses per la UE per la «barbàrie» del president rus, Vladímir Putin, a Ucraïna. Sánchez ha defensat que Europa està responent a la situació d’Ucraïna amb «unitat i determinació» i ha afirmat que Putin representa una amenaça per a la seguretat d’Europa.

Pere Aragonès, president de la Generalitat, també ha condemnat en el seu parlament la invasió i ha defensat «la independència d’Ucraïna i el seu poble, que han de ser protegits». Aragonès ha expressat la seva solidaritat amb Ucraïna. «Catalunya està al seu costat i al costat dels nostres socis europeus. El nostre pensament està amb la comunitat ucraïnesa d’aquí i de tot el món». «Catalunya sempre estarà amb ells i s’afegeix al seu desig de pau», ha afegit el president català.

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha mostrat la seva condemna «ferma» de la invasió i ha posat la capital catalana a disposició tant de la Generalitat com del Govern central com a ciutat d’acollida. L’edila ha qualificat Barcelona com una ciutat de pau i compromesa amb aquesta, ha demanat acabar amb la invasió que «està causant tant dolor» i ha mostrat el reconeixement cap als ciutadans que es manifesten en contra de la guerra. Colau també ha enviat «una abraçada i reconeixement a milers de persones a Rússia» que no recolzen la invasió. «El nostre enemic no és el poble rus, sinó un president que amb un estil autoritari ha ordenat una invasió inadmissible», ha sentenciat.