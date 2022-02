Estic molt trist, els hi he de reconèixer. La nostra generació es pensava que ja en va tenir prou d’aguantar una dictadura fruit del conflicte entre nazisme, estalinisme i democràcies occidentals a partir dels anys 30. Ens semblava que no hauríem de patir cap més situació de guerra important a Europa mai més, tot i que els Balcans fou un tast prou exemplificador. Amb tot, en el conflicte dels Balcans, Sèrbia no era Rússia i els atacats per Sèrbia tenien el paraigua d’Alemanya i Àustria d’una banda i els EUA de l’altra, que es van involucrar per parar els peus al nacionalisme expansionista serbi.

Ara mateix fa la sensació que Occident haurà fet com Chamberlain: intentar pactar amb Hitler mentre es tolerava l’annexió d’Àustria (Anschluss) i dels Sudets txecs. Borrell amb els seus primers menyspreus propis d’un bocamoll i després amb l’abaixada de pantalons davant de Rússia, de facto, ha deixat la Unió Europea al peu dels cavalls.

Que Occident no ha estat hàbil en el tractament previ del conflicte és clar. Un exemple n’és la no interferència en el comportament intern dels estats poc respectuosos amb les minories. Europa no va ser exigent amb Ucraïna amb el compliment del respecte a les minories internes russòfiles. Però alhora es desentenia dels processos d’annexió de Crimea i permetia el reconeixement per Rússia de zones satel·litzades per Rússia com Ossètia del Sud, Abkhàzia i Transnístria. Ucraïna, com Letònia o Grècia, per exemple, han estat països que, un cop es van independitzar, foren gelosos de la cohesió interna i actuaren de vegades autoritàriament contra les minories nacionals emparentades amb estats ja existents, veient-los com un perill de desestabilització interna. És una actitud jacobina comprensible però injustificable. I sobretot errònia quan tens de veí un estat poderós que pretén protegir els qui considera dels seus.

Dit això, de la mateixa manera que els errors dels aliats amb la vençuda Alemanya no podien justificar l’expansió nazi per tot Europa, ara els possibles errors d’Occident no poden justificar una política de neotsarisme i neoestalinisme que pretenen reconstruir no l’URSS, sinó l’imperi rus. Putin vol retrocedir al 1916 i ho diu obertament. Repassant el seu discurs diu clarament que és Rússia on hi hagi russos. I que cal tornar l’OTAN a les fronteres anteriors a la descomposició del bloc comunista.

Però Occident no farà res que no sigui protestar. I això implica que tots els autoritaris del món tindran barra lliure. Començant per Espanya amb la seva democràcia en vies de liquidació i repressió sobre les seves minories nacionals. Seguint per la impunitat del Marroc al Sàhara; la impunitat dels serbobosnians per independitzar-se; la consolidació definitiva d’Al-Assad; l’estat d’alerta dels bàltics, Polònia, Hongria, Moldàvia o Romania justificant la limitació de llibertats pel risc d’agressió russa. I Rússia evadint el bloqueig occidental tombant-se cap a l’altra gran dictadura capitalista: la Xina.

Per això ens trobem davant d’un exercici d’hipocresia internacional: cal respectar les fronteres internacionals però no hi intervindran mentre no toquin interessos sensibles. No hi intervindran tampoc en cas d’opressió de minories nacionals considerant-los afers interns. Per tant, hi ha la sensació que només s’actua militarment quan a alguna gran potència li convé.

A part dels impactes geopolítics dels quals no s’escapa Catalunya i el seu litigi amb l’Estat espanyol, les conseqüències econòmiques immediates no seran menors. Més inflació dels subministraments energètics, dels alimentaris (Catalunya rep el 33% de blat de moro i el 40% de soja d’Ucraïna), bloqueig del turisme rus i de les exportacions catalanes a Rússia. Les exportacions catalanes a Rússia l’any 2020 se situen als 574 milions d’euros, i representen el 30,6% de les exportacions de l’Estat espanyol a Rússia. Catalunya exporta principalment a Rússia peces de vestir (20,9%), maquinària (20,4%) i plàstics (6,7%).

Caldrà buscar, doncs, nous proveïdors i clients. I caldrà fer una reflexió serena sobre el context geopolític català després de l’impuls democràtic de l’1 d’octubre del 2017 fins a aquest terratrèmol internacional del 24 de febrer del 2022. I en tot cas el pas d’una estratègia de moviments ràpids i de moment sense futur immediat, a una estratègia d’assegurar i avançar posicions i d’enfortiment de la musculatura econòmica, social i cultural de Catalunya, que és la via més viable en aquests moments.