Gran part de la bretxa salarial entre homes i dones rau en els fogons de les cuines, els mitjons per rentar i estendre, les tasses del vàter per netejar, les llistes de la compra per guixar i els nens o els avis per cuidar. Si la meitat de les diferències de remuneració entre gèneres s’expliquen per la falta d’hores disponibles per treballar, l’altra cara d’aquesta moneda són les responsabilitats a la llar que assumeix cadascú. El 54% de les dones treballadores carrega amb la meitat o més de les tasques de casa, mentre que un 45% de treballadors homes reconeixen que fan menys de la meitat de les tasques, gairebé cap o directament cap a casa, tal com constata l’enquesta de qualitat i condicions de treball publicada aquesta setmana per l’Observatori del Treball i el Model Productiu de la Generalitat.