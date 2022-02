Bisio porta terme projectes en diferents àrees de l’empresa: finances, comercial, compres, recursos humans i operacions. Aquestes són fins ara les principals. Però a Bisio també són especialistes en tractament de dades en el món de l’esport, amb la seva marca Bisio Sport. Ara han fet un pas endavant en la millora continua en medi ambient i economia circular creant EcoBisio.

Quan i per què es crea Bisio?

Tot sorgeix fa ja gairebé cinc anys, de no acabar de creure’ns com estàvem acompanyant als nostres clients. Les coses no passen perquè si, i se’ns va despertar la necessitat de crear Bisio per donar llum a les dades i posar en valor la nostra tasca d’assessorament als clients.

Què feu des de Bisio?

Tractem les dades disponibles i els donem visibilitat, i les posem a disposició de les persones que les han de dirigir, de forma molt intuïtiva i visual.

Com ho feu?

Primer de tot, decidim conjuntament amb la direcció quins són els indicadors que ens aportaran valor per prendre decisions. No es tracta de voler-ho tot, sinó de tenir allò que et farà moure. Després, fem una prospecció de les dades que disposem, on les tenim, i com les podem extreure .

I a partí d’aquí, les transformem per deixar-les a disposició de la direcció. I finalment, i si ens ho encarreguen, fem un acompanyament per prendre decisions.

Què és EcoBisio?

EcoBisio és l’aplicació de Bisioen l’àmbit del medi ambient i l’economia circular. És un quadre de comandament amb indicadors avançats d’anàlisi ambiental del teu negoci i productes.

T’informa de forma clara dels principals indicadors sobre energia, aigua, gestió de residus, ús de matèria primera, circularitat de l’empresa i el producte, i riscos ambientals. En valors absoluts i relacionats amb el teu producte o servei.

EcoBisio et respon a l’instant preguntes com per exemple quina és la despesa en energia per cada producte que elaboro? Quina quantitat de residus reciclo? Quin és el cost real de l’aigua que utilitzo?

D’on va sorgir?

Les empreses volen millorar i han de millorar cada cop més els seus indicadors ambientals. L’economia circular, la que implica un màxim aprofitament dels nostres recursos, està en boca de tothom i en tots els mitjans. Però ens vam adonar que no hi havia cap eina fàcil i útil per avaluar el grau de circularitat d’una empresa d’una forma numèrica, veraç, entendible i senzilla d’implantar, per tal que les empreses poguessin prendre decisions i fer la transició a aquest model; i també per saber si les millores que realitzen tenen l’impacte desitjat. Ecobisio ho fa. I no només això, sinó que en funció de les dades, et planteja automàticament propostes per millorar els teus indicadors.

Per això vam decidir crear-la, aprofitant la potència i coneixement de l’equip de Bisio i l’expertesa ambiental d’Oicos, amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya que va aportar ajut financer amb la línia d’ajuts a projectes de foment de l’economia circular.

Del tot innovador?

Sí, ho és! Sobretot en matèria d’economia circular. S’han hagut de crear indicadors que fossin prou simples però útils, i que s’alineessin amb els indicadors que està proposant la Unió Europea. No coneixem cap altra eina que permeti tenir una visió ambiental general de l’empresa d’una forma gràfica i comprensible, amb dades actualitzades a curt termini com fa EcoBisio.

Amb el suport de l'Agència de Residus de Catalunya