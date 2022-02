El Ministeri de Seguretat Social ha presentat una nova proposta per reformar el sistema de cotització dels treballadors autònoms, que situa la quota mínima en 202 euros mensuals i crea una triple figura de protecció similar als ertos i que pretén donar cobertura als treballadors per compte propi durant caigudes de més del 50% dels seus ingressos, segons expliquen fonts coneixedores de la reunió. Fa dues setmanes José Luís Escrivá modificava la seva oferta i abaixava l’import de les quotes màximes per mirar d’acostar ATA, l’organització vinculada a la CEOE. I aquest dilluns ha tornat a moure fitxa per intentar tirar cables cap a les entitats vinculats als sindicats, Upta i Uatae, amb canvis en les quotes per a aquells treballadors per compte propi amb ingressos lleugerament a sobre del salari mínim interprofessional (SMI).

Escrivá mira de traçar els equilibris en els quals unir totes les posicions i per a això va reequilibrant els imports de les quotes que els treballadors autònoms hauran de pagar una vegada estigui plenament en vigor el nou sistema de cotització en funció dels «ingressos reals». I és que aquest esquema per trams que planteja el Govern es basa en la següent premissa: la quota que paga l’autònom depèn de la suma de quants ingressos fruit de la feina tingui i quantes despeses derivades d’aquesta feina pot descomptar-se. Per fer una aproximació del que serien els seus rendiments nets. En aquest sentit, Escrivá planteja que al resultat d’aquesta equació els autònoms persones físiques puguin descomptar-se el 7% dels seus rendiments nets en concepte de despeses corrents per als autònoms persones físiques. L’esmentat percentatge baixaria el 3% per als societaris. Tot això en A aquests factors correctors se sumen canvis en les quotes. La mínima va començar en 184 euros, després va pujar a 214 i ara la Seguretat Social l’ha baixat a 204 euros. L’última oferta també planteja una reducció de les quotes dels trams intermedis. Els qui tinguin rendiments nets d’entre 1.125 i 1.300 euros pagaran 290 euros (abans era de 316 euros). I per al tram d’ingressos d’entre 1.300 i 1.500 euros la quota baixa de 391 a 382 euros, segons fonts del diàleg social. També hi ha un augment per als autònoms de més ingressos i es recupera un tram de la part alta: qui tingui rendiments mensuals per sobre de 3.620 euros haurà de pagar 1.123 euros de quota. Tot això no és definitiu, és objecte encara de negociació i pot estar subjecte a canvis.