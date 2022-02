La ministra de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha avançat que en el marc de les mesures adoptades pels països de la Unió Europea de castigar Rússia per la invasió d’Ucraïna, el Govern espanyol està «liderant» la proposta d’aplicar iniciatives a l’espai marítim, com prohibir atracar barcos de bandera russa en ports espanyols, així com als que tinguin capital rus.

Relacionades La UE armará a Ucrania y cierra su espacio aéreo a los aviones rusos