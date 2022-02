Telefónica ha anunciat aquest dilluns en el Mobile 2022 que se celebra a Barcelona un ambiciós pla estratègic per incrementar els serveis digitals a les llars de la mà de Microsoft. La iniciativa contempla el desenvolupament i comercialització de serveis d’informàtica, transformació digital i connectivitat. Chema Alonso (Chief Digital Officer de Telefónica) ha fet aquest anunci durant la seva intervenció en l’estand de Telefónica en la primera jornada del Mobile World Congress (MWC), que s’ha inaugurat avui. Una de les àrees de col·laboració que les companyies estan explorant és el desenvolupament de jocs en línia i l’obertura de nous serveis ofimàtics en les ‘smart tv’ i fins al desenvolupament d’entorns virtuals (metaversos). També l’impuls de les videoconferències.

«Ningú sap actualment quina serà l’evolució del metavers des del món ‘gaming’, però Telefónica no pot quedar-ne al marge», ha explicat Alonso, després de narrar l’estratègia global que ha portat a terme Telefónica en els últims anys. Aquest disseny de mons virtuals obre pas a nous serveis que han fet que Telefónica transiti de ser una empresa de telecomunicacions a un proveïdor de serveis digitals diversificats. Alberto Granados, president de Microsoft a Espanya, va destacar l’acord estratègic assolit amb Telefónica al considerar que obre pas a un període de disrupció tecnològica i la «integració dels productes de Microsoft en un entorn de seguretat a la llar».

Telefónica també ha anunciat la potenciació de serveis de videoconferència i integració de la televisió en els serveis de telecomunicacions de totes les llars amb fibra òptica. Movistar Home és clau en aquest desenvolupament. L’any passat, Telefónica va anunciar el llançament d’Xbox Game Pass Ultimate i la comercialització de consoles Xbox com a part de l’oferta de Movistar Fusión. Telefónica també valorarà les oportunitats en aquest camp en altres mercats en els quals la companyia és present.

Telefónica vol estendre l’ús de Microsoft 365 a altres mercats en els quals és present, després de l’acord assolit l’any passat amb Vivo al Brasil, que es va convertir en un dels primers operadors de Sud-amèrica a oferir una subscripció mensual a Microsoft 365. A més, la nova aliança preveu facilitar l’accés del contingut de LinkedIn Learning a la plataforma de Telefónica Movistar Plus+ . S’avaluarà l’ampliació de les capacitats de comunicació de Movistar Home amb la integració de Microsoft Teams, convertint el dispositiu de Telefónica en el centre de comunicacions de la llar. Això permetrà als usuaris connectar-se a videoconferències i realitzar trucades a través de Teams o Zoom de manera senzilla utilitzant la pantalla del dispositiu i amb comandos de veu amb l’ajuda d’Aura. Aquests dispositius de videoconferència per a la llar estan disponibles des de fa temps però és ara quan la companyia vol impulsar-ne la comercialització.

La gran aportació de Telefónica a l’acord amb Microsoft és, a més de la velocitat de les seves xarxes, oferir un entorn segur a les llars en aquesta transició cap a serveis sofisticats de telefonia. Chema Alonso va comentar en la seva presentació: «Celebrem haver assolit un nou nivell de col·laboració en la nostra relació estratègica amb Microsoft per generar noves oportunitats i ampliar les existents en l’espai de consum, llar digital i innovació». Telefónica ha creat un ampli ecosistema de dispositius (descodificador UHD, Comandament Vocal Movistar Plus+ i Movistar Home) i serveis, no només de comunicacions (Zoom i Teams integrat a Movistar Home), sinó també serveis per gestionar la línia (Mi Movistar) i el control de la connectivitat (Smart WiFi), emmagatzemament al núvol (Movistar Cloud), gaming (Xbox Game Pass Ultimate) o música (MovistarMúsica), etc.