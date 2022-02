El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, s’ha mostrat convençut avui que el 2022 serà el de la recuperació del sector turístic a Catalunya després de la lleugera millora del 2021, en què les arribades internacionals han crescut, tot i que segueixen un 62% per sota de les del 2019.

Les visites de catalans i el turisme de la resta d’Espanya han crescut, respectivament, un 129% i un 114%, ha concretat també Torrent, per a qui «aquest ha sigut l’any del començament de la recuperació, però encara estan lluny les xifres prepandèmia».

En unes declaracions pronunciades en ocasió de la seva visita a la Fira Internacional de Turisme (Fitur) que se celebra aquests dies a Madrid, Torrent ha explicat que la meitat dels visitants estrangers procedeixen de França, Alemanya o els Països Baixos.

Al costat d’això, ha assenyalat que les pernoctacions a Catalunya han sigut 52,2 milions, un 200% més que el 2020, però un 4% menys que el 2019. Les zones Costa Brava, Costa Daurada i Barcelona han concentrat el 69% d’aquestes pernoctes.

En suma, el sector «és millor aquest any que el 2020, però els confinaments i restriccions han impactat en l’activitat. Veníem d’on veníem i el 2021 ha sigut millor», ha assenyalat el conseller, que s’ha mostrat convençut que el 2022 serà l’any «de la reactivació turística malgrat les incògnites que ens acompanyen».

Sector preparat i adaptat

Així, Torrent ha apostat per un sector que considera preparat i adaptat, i que es veurà reforçat per la seguretat que ofereix Catalunya com a destinació, gràcies a les campanyes de vacunació, fonamentalment.

Torrent ha volgut destacar a més l’aposta de la Generalitat per un model de turisme de qualitat, sostenible des del punt de vista mediambiental, econòmic i social, un model que desplegarà la nova llei de Turisme.

«Visitarem més de 40 fires internacionals el 2022 per promocionar Catalunya com a destinació turística als principals mercats internacionals. Hem de ser capaços de projectar que el model turístic català s’està transformant per ser més ètic i responsable», ha explicat.

Torrent ha defensat «un turisme de més qualitat», per a la qual cosa caldrà «corregir algunes tecles del model actual, afavorir la diversitat» davant la massificació, i també afavorir l’especialització i la digitalització.

«Hem d’esperar a l’evolució sanitària, no només a Catalunya sinó en el nostre entorn, i per això és molt arriscat fer una previsió per al 2022, però som confiats», ha conclòs.