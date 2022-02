El concepte lean està molt estès en les empreses de fabricació, amb el terme Lean Management, on es troba l’origen. Però, podem estendre les bases de la metodologia lean a totes les àrees d’una companyia.

El Lean Office és una filosofia de treball que, igual que els principis del Lean Management, té com a objectiu millorar la productivitat, eliminant les tasques de poc valor per al desenvolupament de l’empresa i les seves activitats. Permet aplicar l'excel·lència operativa a cada sistema, procés i persona dins de la companyia, la qual cosa ajuda a incrementar l'eficiència i reduir els costos en tota la cadena de valor, no només en la planta de producció.

