El Centre de Formació Pràctica començarà aquest mes de març nous cursos per a totes aquelles persones que vulguin aprendre un ofici i trobar feina al sector industrial. Un curs serà de muntatge i posada en marxa de bens d’equip i maquinària industrial, una formació per a la qual no es requereixen coneixements previs i que està adreçada a persones de totes les edats, preferiblement en situació de desocupació. Són 630 hores de classes més 80 hores de pràctiques en empreses, amb una formació molt àmplia que permet treballar en empreses industrials de qualsevol sector. Els altres cursos, adreçats a menors de 30 anys, ja que s’inscriuen dins del programa de Garantia Juvenil, són d’operari auxiliar en productes de fabricació mecànica, i d’operari en muntatge i posada en marxa de bens d’equip i maquinària industrial.