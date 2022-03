L’Índex de Preus de Consum (IPC) va pujar un 0,6% al febrer en relació al mes anterior al conjunt de l’Estat, i va elevar de cop la seva taxa interanual més d’un punt, fins al 7,4%, la seva taxa més alta en 33 anys, concretament des de juliol de 1989.

Amb la dada de febrer, l’IPC interanual encadena la seva catorzena taxa positiva consecutiva, segons les dades avançades publicades ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

L’augment de l’IPC interanual de febrer fins al 7,4% es deu, segons l’INE, a les pujades «generalitzades» en la majoria dels seus components, entre les quals destaquen les dels aliments i begudes no alcohòliques i els carburants, així com el comportament dels preus de l’electricitat, que al febrer van baixar menys del que ho van fer en el mateix mes de 2021.

L’INE incorpora en l’avanç de dades de l’IPC una estimació de la inflació subjacent (sense aliments no elaborats ni productes energètics), que va augmentar al febrer sis dècimes, fins al 3%, amb el que se situa més de quatre punts per sota de la taxa de l’IPC general.

En taxa mensual, l’IPC va registrar al febrer un increment del 0,6%, en contrast amb el descens del 0,4% experimentat el mes anterior. En el segon mes de 2022, l’Índex de Preus de Consum Harmonitzat (IPCA) va situar la seva taxa interanual en el 7,5%, més d’un punt per sobre de la de gener. Per part seva, l’indicador avançat de l’IPCA va avançar un 0,7% en taxa mensual. L’INE publicarà les dades definitives de l’IPC de febrer a mitjan març.

És el segon mes en què l’Estadística publica les dades d’IPC amb la nova base 2021, en la qual s’incorporen novetats metodològiques que milloren la precisió de l’indicador, així com canvis en la composició de la cistella de la compra i una nova estructura de ponderacions. Així, l’IPC base 2021 incorpora nous tractaments per al seguiment dels preus del vestit i per al processament de la falta de preu, i actualitza la relació de subclasses.