La veritat és que la sensació a la Fira de Barcelona res té a veure amb la del 2021, quan el congrés es va traslladar a juny a causa de la incidència del virus. Llavors van participar presencialment al Mobile World Congress poc més de 20.000 persones, la qual cosa en aquell moment ja es va considerar un èxit, doncs es venia d’un 2020 en què la fira es va suspendre pocs dies abans que la pandèmia copegés Europa amb tota la seva força. Ahir van tornar a registrar-se algunes aglomeracions a l’entrada de la Fira, per demanar menjar es van haver de fer algunes cues i el remor de passes va ser constant durant la jornada. Amb tot, l’organització no preveu que s’assoleixi la xifra d’assistents del 2019, quan es van superar els 100.000 assistents.

En l’edició d’aquest any participen unes 1.500 empreses expositores i es preveu que generi un impacte econòmic de 240 milions d’euros a Barcelona i la seva àrea d’influència.

Enguany, el «low-code», els usos de la robòtica, la intel·ligència artificial o els avanços del 5G són alguns dels protagonistes. El «low-code» és una forma simplificada de desenvolupament de programari que requereix pocs coneixements de programació i que pot arribar a permetre, segons van mostrar la consultora tecnològica japonesa NTT Data i la Fundació Mobile World Capital Barcelona, manejar un cotxe de fórmula 1 amb un senzill programa d’ordinador. D’altra banda, Telefónica va habilitar la tecnologia necessària perquè un holograma de la campiona olímpica de bàdminton Carolina Marín aparegués, en 3 dimensions, a l’escenari per donar una classe d’aquest esport, tot i ella ser a Madrid: ho van aconseguir 12 càmeres Intel Realsense, que van generar 50 gigabits d’informació per segon processaments en temps real per un programari d’alt rendiment, tot això amb l’ajuda del 5G Damm va exhibir un robot capaç d’agafar un got d’un dispensador, col·locar-lo amb la inclinació justa sota un tirador de cervesa per afegir-li només dos dits d’escuma, tancar l’aixeta i dipositar-lo a la barra, a punt per servir. Una cosa similar ha desenvolupat Telefònica mitjançant el seu projecte 5G Bartender, en la qual un robot amb funcions de cambrer anomenat Kime combina la connectivitat 5G i l’Edge Computing.

Les empreses russes, presents al Mobile tot i la manca d’un espai propi

Av Soft, Sigma Messaging, TrueConf, Soft Media Lab o Secret Techonologies són companyies presents

Diverses empreses russes han assistit al Mobile World Congress (MWC), tot i l’eliminació del pavelló del país arran de la invasió d’Ucraïna. Fa només uns dies la GSMA va decidir vetar-los l’espai oficial i va demanar a les empreses que no vinguessin a la capital catalana. En aquest sentit, els recomanava «quedar-se a casa» i fer el possible per canviar la situació. Aquelles que han optat per venir igualment s’han situat en un espai no oficial, que consta com a ‘Exposició intercontinental’ al mapa del congrés de telefonia mòbil. Les empreses no volen entrar en detalls relacionats amb el conflicte bèl·lic i asseguren que estan aquí «per fer negocis».

És el cas de l’Aleksandr, un dels representants de Metakomp Alpha, que apunta que es tracta d’una bona oportunitat per buscar contactes i poder trobar nous clients. D’altres empreses no són optimistes, admeten que l’escenari bèl·lic complica les relacions i que alguns dels empresaris que havien de venir no ho han pogut fer a causa de la suspensió dels vols de les companyies russes. amb Europa.

Entre les companyies assistents que figuren a l’espai intercontinental -d’ on s’ha retirat la serigrafia del pavelló rus i s’ha tapat la part superior amb una lona de color blanc - s’hi podien trobar Av Soft, Sigma Messaging, TrueConf, Soft Media Lab o Secret Techonologies.