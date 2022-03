No hi ha una data concreta en què tots els beneficiaris d’una prestació d’atur la cobren. El SEPE paga al voltant del dia 10 de cada mes, tot i que mitjançant acords amb entitats bancàries els pagaments són avançats per aquestes a entre el 3 i el 10 de cada mes. Si els primers dies del mes cauen amb un cap de setmana pel mig o en dies no feiners això pot alterar els dies de cobrament, ja que els pagaments s’efectuen per norma general en dia feiner.

2. Quins bancs avancen el pagament de la prestació?

El SEPE va firmar el maig del 2020 un acord de col·laboració amb les principals entitats bancàries del país per avançar i facilitar el pagament de les prestacions a les persones a l’atur. Concretament, les signants del conveni són la CECA, l’Associació Espanyola de Banca (AEB) i la Unió Nacional de Cooperatives de Crèdit (Unacc), cosa que inclou gairebé totes les entitats bancàries que operen a Espanya.

3. Quan paga l’atur cada banc?

Cada entitat bancària que participa de l’acord de col·laboració amb el SEPE ha fixat la data respectiva de pagament. Algunes, com CaixaBank, Bankia i Unicaja, l’abonen el divendres 3 de desembre. D’altres, com el Banco Santander,el paguen un dia més tard, el dia 4 de desembre. I Ibercaja ho fa enmig del pont de la Constitució, el dimarts 7 de desembre, que és dia feiner. La resta d’entitats (com el Banc Sabadell, el BBVA, Liberabank, Cajamar, Kutxabank, ING o Abanca) preveuen realitzar els pagaments entre el 6 i el 10 de desembre, tot i que no s’han marcat una data confirmada.

4 Quan cobro si m’acabo de quedar a l’atur?

El cobrament de la prestació d’atur no és automàtic des del mateix moment en què el treballador és acomiadat o venç el seu contracte temporal. Aquesta persona té l’obligació de tramitar el dret de prestació i anar-se a inscriure com a demandant d’ocupació a les oficines del SEPE. I depèn de quan s’hagi produït el final de la relació laboral o del temps que la persona tardi a tramitar la prestació.

Habitualment els funcionaris del SEPE tanquen la nòmina de prestacions al voltant del dia 20 de cada mes, per poder pagar-les durant la primera desena del següent. Això implica que si una persona no ha pogut tramitar abans d’aquell dia la prestació, no cobrarà fins al cap de dos mesos. És a dir, si una persona es queda a l’atur el 10 de novembre i tramita la prestació l’endemà, cobrarà sense problemes abans del 10 de desembre la part proporcional de dies que va estar-hi el novembre. Al desembre cobrarà l’atur del novembre. No obstant, si té algun problema de gestió, se n’oblida o l’acomiaden el dia 21 de novembre, per exemple, no cobrarà la prestació fins a la primera desena de gener.

5. Quant es cobra de l’atur?

La prestació d’atur d’una persona equival al 70% de la base reguladora de l’últim salari que cobrarà la persona. Aquest 70% de la base reguladora figura desglossada en qualsevol de les nòmines que el beneficiari va rebre en la seva última ocupació. La prestació és del 70% durant els primers 180 dies d’atur i després baixa durant la resta de temps de prestació al 50%. No obstant, el SEPE estableix uns límits segons salaris, que varien en funció del nombre de fills a càrrec.

Sense fills a càrrec: 1.153,33 euros bruts

1 fill a càrrec: 1.318,10 euros bruts

2 o més fills a càrrec: 1.482,86 euros bruts

També fixa quantitats mínimes, en el cas dels salaris més baixos, que són de 527,24 o 705,18 euros bruts al mes, depenent de si es tenen fills a càrrec o no.