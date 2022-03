El 4 Years From Now (4YFN), el saló de les start-ups dins del Mobile World Congress, espera una edició «espectacular» com a reflex d’un «moment molt bo» per l’ecosistema d’start-ups, després que la pandèmia hagi deixat com a tendència la «consolidació de la transformació digital en molts sectors» i que en els últims mesos s’hagin tancat rondes d’inversió rècord, va explicar ahir el seu director, Pere Duran, a l’ACN.

«No et preocupis: tindrem 20 trobades com aquesta al llarg del dia». L’emprenedor, un dels milers que campen aquesta setmana pel recinte Gran Via de Fira de Barcelona, s’acomiada sense aparent problema d’un possible inversor per atendre una altra reunió espontània. És al que dedicarà gran part de la seva jornada, igual que les altres gairebé 600 empreses que participen enguany al 4YFN. «És el nostre primer any, i malgrat que ahir ens vam agafar el dia com una primera presa de contacte, no parem de tenir reunions», deia un altre jove empresari al qual es van apropar dues grans companyies, i que tenia a l’agenda ahir una dotzena d’entrevistes amb inversors.

Perquè si bé aquest espai per als emprenedors va néixer amb la intenció de demostrar el potencial innovador de les start-ups, vuit anys després el teixit es reivindica sol, així que l’objectiu ha passat a ser que tanquin quants més acords de negoci millor. Així ho van posar de manifest el president de l’esdeveniment, Yossi Vardi, i Pere Duran, en l’acte inaugural. Acte en què també va quedar clar que la meta del saló continua intacta: visibilitzar el futur a quatre anys vista a través de les propostes dels emprenedors.

I segons el que enguany s’ha presentat al 4YFN, aquest futur a curt termini passa per cerveses servides per braços robòtics (un invent del grup Damm), per aplicacions que interpreten el món a les persones cegues (proposta de la start-up coreana Tuat Corp i de SK Telecom), per mòbils que s’utilitzen amb la vista pensats per a persones amb mobilitat nul·la o a través de la vibració per a usuaris que no hi veuen (Creu Roja) i per botigues de roba en línia que permeten provar les peces sobre avatars personalitzats (desenvolupament de in3D, una de les empreses que ha portat Decathlon). Llavors, els mànagers d’influencers tindran la seva pròpia eina de gestió (Zexel); els gats utilitzaran caixes de sorra intel·ligents que es netejaran soles (Pluto Square); les immobiliàries podran moblar virtualment els pisos en venda (Stage in Home); els conductors de bicicleta i moto podran activar un intermitent incorporat al seu casc amb només moure el cap (Ticc), els clients d’un gimnàs podran utilitzar cabines que els detectaran lesions i els recomanarà entrenaments (iNuba), i els runners, esportives que analitzaran el seu rendiment (Orphe).

A la feina, els caps podran descobrir amb intel·ligència artificial l’estat emocional dels empleats en les videotrucades (Emocional), el raspall de dents analitzarà la salut bucal de l’usuari (Smartooth), el metge receptarà auriculars intel·ligents per als problemes de son (Kokoon), i les joguines per a nens es llogaran a través de plataformes de subscripció (Kidalos).

«És el nostre primer any, encara no sabem si els contactes s’acaben traduint en vendes, però hem conegut molt interessant», analitza una de les emprenedores que exposa al saló. Entre aquests contactes, per exemple, figura el conseller delegat d’una companyia pakistanesa que els proposa buscar la manera de col·laborar. «El millor de ser aquí és trobar-te cara a cara amb gent amb la qual habitualment parlem via Zoom», reflexiona un altre, que afegeix als avantatges estar a pocs metres de directius de companyies com Google. «Entres en contacte amb les persones que prenen la decisió d’arribar a un acord», diu un altre empresari. «És una mescla entre trobar-te amb proveïdors que fa anys que no veus i captar potencials clients», conclou una altra emprenedora. Tots, en definitiva, fent honor als deures que havia posat el president del 4YFN en la seva conferència inaugural: no fer networking, va assegurar, és perdre el temps.

Una partida d’‘influencers’ mostra que el 5G millora la velocitat dels videojocs Dos equips amb cares conegudes dels jocs en línia competeixen al MWC al «League of Legends» El 5G expandeix les possibilitats dels videojocs en línia en oferir una major connectivitat i velocitat de càrrega per a partides al núvol, ja que permet jugar amb qualitat i fluïdesa des de telèfons mòbils, tal com van mostrar ahir deu «influencers» en una partida que van jugar al MWC. En un acte organitzat per Mobile World Capital Barcelona, Telefónica i Mediapro, dos equips formats per cinc cares conegudes del món de jocs en línia van competir en una partida del «League of Legends» utilitzant només telèfons mòbils. La iniciativa forma part del projecte 5G Gaming Arena que van presentar, abans de la partida, representants del Mobile World Capital Barcelona, Telefónica i de Mediapro. La responsable d’Innovació, Operacions, Xarxa i TI de Telefónica, Mercedes Fernández, va detallar que, perquè els jocs en línia funcionin correctament, la xarxa ha d’oferir una velocitat alta i estable, a més d’una curta latència en les connexions, permetent així que la resposta dels moviments sigui immediata. La tecnologia 5G, va remarcar Fernández, ofereix aquestes possibilitats, i per això té la potencialitat per donar una «experiència espectacular» en els jocs en línia. L’objectiu és que la xarxa 5G tingui una resposta de pocs mil·lisegons en els moviments al núvol.