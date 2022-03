La patronal catalana Foment del Treball ha demanat per carta al president del Govern, Pedro Sánchez, que reactivi la construcció «urgent» de la interconnexió de gas MidCat entre Espanya i França, segons ha anunciat el president de Foment, Josep Sánchez Llibre, en declaracions als mitjans de comunicació en una pausa del Congrés Faconauto. «Es tracta de reactivar un projecte acordat l’any 2013 pels Governs d’Espanya, de França i de Portugal perquè aquesta interconnexió fos possible», ha explicat Sánchez Llibre.

El Midcat va ser un projecte dels operadors gasistes espanyol (Enagás) i francès (Térega), iniciat a principis dels 2000, per connectar a través d’un tub Espanya i França amb l’objectiu de transportar-hi uns 7.500 milions de metres cúbics de gas natural cada any en les dues direccions. En l’actualitat, hi ha dos gasoductes que connecten Espanya i França: el Larraine-Altzai i l’Irun–Biriatu amb una capacitat total de 7.000 milions de metres cúbics. És a dir, es tractava de duplicar la capacitat actual, però la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) i la seva homòloga francesa, la Comissió de regulació de l’energia (CRE) van tombar aquella primera fase del pla el 2019 per ser car i amb un baix interès comercial.

És precisament aquella primera fase del projecte –uns 200 quilòmetres que van des d’Hostalric fins a la frontera i de la frontera al punt de connexió a França– que vol reactivar Foment. «En aquests moments per tenir la menor dependència de Rússia –el 50% del consum europeu– és importantíssim que el Govern reprengui les negociacions amb els Governs de França i de Portugal per posar en marxa la construcció d’aquesta infraestructura que representaria la connexió gasista d’Espanya amb el Sud d’Europa», ha afegit Sánchez Llibre, que ha confiat que aquestes consideracions fetes «des de la indústria catalana amb la complicitat dels agents reguladors com Enagas, Naturgy, Repsol, es tinguin en compte, i que la construcció es pugui iniciar ràpidament».

Espanya compta amb sis regasificadores, més una a Portugal, de les més d’una vintena que hi ha a Europa. Per la qual cosa podria ‘captar’ gas natural liquat (GNL) a través de barcos i transportar-lo a la resta del continent a través d’aquest pas amb França, ampliat en el cas que existís el MidCat. «Les connexions gasistes amb el nord de l’Àfrica i les plantes de regasificació que disposa Espanya ens permetrien ser el hub gasista del sud d’Europa i ajudar en la diversificació de fonts d’origen del gas natural que consumeix Europa», indica Sánchez Llibre.

«Dependre menys del subministrament rus és una prioritat geoestratègica i econòmica, i seria una arma per poder frenar l’expansionisme rus», afegeix Sánchez Llibre en la missiva al president del Govern, que comença expressant la «màxima repulsa a la invasió d’Ucraïna per part de la Federació Russa» i la solidaritat de Foment amb «el dolor i sofriment que aquesta acció bèl·lica està causant en la població i en la societat ucraïnesa». En aquest sentit, Foment exposa el seu recolzament a les mesures que tant el Govern, en coordinació amb els nostres socis europeus i altres aliats, està realitzant per «posar fi a aquesta barbàrie que no té cap justificació ni cap raó de ser»