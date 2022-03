El Govern central va anunciar ahir la primera gran inversió del Fons Next Tech, dirigit a impulsar el creixement d’empreses digitals i projectes tecnològics d’alt impacte, que a través de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) destinarà fins a 70 milions d’euros al fons de capital de risc Leadwind.

Aquesta participació pública, anunciada al Mobile World Congress (MWC), es complementarà amb 70 milions d’euros més d’inversió privada, de manera que en total es mobilitzaran un mínim de 140 milions d’euros en empreses espanyoles en creixement en sectors d’alt impacte tecnològic.

Fond-ICO Next Tech és una iniciativa conjunta de l’ICO i la Secretaria d’Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i té com a objectiu fomentar el desenvolupament de projectes digitals innovadors d’alt impacte i impulsar les empreses en creixement. Així, a través de la inversió tant en empreses com en fons, Fond-ICO Next Tech preveu mobilitzar recursos conjunts en col·laboració publicoprivada de 4.000 milions d’euros (meitat públics i l’altra meitat d’inversió privada) en un període inicial de quatre anys. La primera operació del Fond-ICO Next Tech es materialitzarà amb una inversió de 70 milions a Leadwind, un fons de capital de risc gestionat per K-Fund que té una grandària objectiva d’entre 200 i 300 milions d’euros i capacitat per fer inversions d’entre 5 i 15 milions en empreses en creixement.

La secretària d’Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial, Carme Artigas, va destacar ahir que aquesta «gran inversió» és «un exemple de com els fons de recuperació estan arribant a l’economia, les persones i les empreses». Les dades, va dir Artigas, reflecteixen que Espanya «és un país tremendament atractiu per a l’emprenedoria, però l’objectiu és que ho sigui també per a la inversió». Actualment, un 60% d’aquesta inversió es destina a capital llavor i només un 8% es dedica a la fase de creixement i expansió de les empreses. «I aquest és el gap que decidim cobrir i atallar amb Fond-ICO Next Tech», va afirmar Artigas. «La nostra obsessió és que no quedi un sol projecte bo al país liderat per emprenedors espanyols que no trobi a Espanya absolutament tot el finançament necessari per créixer i expandir-se al país», ha subratllat. La secretària d’Estat va recalcar que aquest és un fons «per donar suport a les grans idees» i a les empreses en fase d’expansió, i que està pensat per «crear unicorns des d’Espanya».