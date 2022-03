El Bages no ha paït bé la recuperació de les dades de l’atur, que es va començar la primavera de l’any passat. Des d’aleshores, quan el registre interanual va començar a ser negatiu (es restaven aturats respecte dels que hi havia inscrits just un any enrere), la comarca ha anat experimentant pitjors dades que el conjunt català. El seu alt component industrial i la seva escassa dependència turística són elements que expliquen, en part, el fenomen, que s’ha tornat a reproduir el febrer.

El Bages va tancar el mes amb un total de 9.504 persones registrades a l’atur, 2.699 menys que un any abans, el que suposa, en termes relatius, el -22,11%. Aquest percentatge se situa per sota de la retallada a l’atur global del país en el mateix període de temps, que ha estat del -27,45%. Aquesta diferència a l’entorn dels cinc o sis punts entre la comarca i el país es manté des del passat mes de maig. Una diferència que és negativa per al Bages des de l’abril de l’any passat. Aquell mes, l’últim en què es va fer notar l’onada d’atur creixent que va arrancar a l’inici de la pandèmia, l’increment del nombre d’aturats al Bages va ser una mica superior al del conjunt català, quan l’increment els mesos precedents venia sent inferior. El mes següent, el maig, el primer en què l’atur va començar a baixar els registres interanuals a Catalunya, al Bages encara va pujar lleugerament. Des d’aleshores, la comarca no ha recuperat el pols del descens del nombre d’aturats registrats al conjunt català.

Creix l’afiliació a Catalunya

Catalunya va registrar el febrer la millor afiliació a la Seguretat Social en el segon mes de l’any de tota la sèrie històrica, amb 21.247 persones ocupades més que al gener i 144.521 més que fa un any, i va assolir un rècord de contractació indefinida. Al febrer el número d’afiliats a la Seguretat Social va assolir les 3.503.760 persones, valor absolut que no es registrava des de maig del 2006, segons va explicar el secretari de Treball de la Generalitat, Enric Vinaixa, que va recordar que Catalunya porta onze mesos de creixement interanual de l’afiliació.

La desocupació es va reduir a Catalunya en 142 persones el febrer passat pel que fa a gener, deixant el nombre total d’aturats en 371.660, la xifra més baixa d’un mes de febrer des de l’any 2008. Les dades de l’atur del febrer facilitades ahir pel Ministeri de Treball apunten que el nombre d’aturats a Catalunya es manté gairebé estable, ja que baixa només un 0,04% en taxa mensual, mentre que cau un 27,45% en relació amb febrer del 2021. Del total d’aturats, 160.977 són homes, un 0,03% més que al gener, i 210.683, dones, un 0,1% menys, mentre que el col·lectiu de menors de 25 anys va assolir els 22.578 aturats, 1.676 més que el mes anterior, però 19.301 menys que fa un any.

Vinaixa va destacar que durant el mes de febrer del 2022 la proporció de contractació indefinida enfront de la temporal és «molt superior» en comparació de totes les dades de la sèrie històrica, en registrar-se un 28,7% de contractes indefinits i un 71,3% de temporals, tot i que, segons Vinaixa encara és aviat per conèixer l’impacte que ha tingut la reforma laboral en el canvi de tendència.

CCOO va celebrar que Catalunya millori l’ocupació de qualitat, amb un canvi de tendència en la contractació «gràcies a la reforma laboral», tot i que el sindicat creu que els beneficis s’han de consolidar mitjançant la negociació col·lectiva. CCOO i UGT han apostat per avançar en el diàleg social, ja que consideren que el compromís per part del Govern és «insuficient» i està molt alineat amb els interessos de les patronals. Per la seva banda, la patronal Pimec va demanar «una aposta decidida» per la competitivitat per recuperar el mercat laboral, que passaria per millorar la dimensió empresarial, l’FP i per un Pacte per la Productivitat.

Més dones a temps parcial

Una de cada cinc dones ocupades a Catalunya –el 20%- treballa a temps parcial, una taxa que multiplica per 3,5 la dels homes, del 5,6%. A més, dins el col·lectiu de dones amb contracte a temps parcial, un 43,5% reconeix que no treballa a jornada completa perquè no troba ofertes de feina a temps complet. Així ho revela l’estudi ‘Plans d’igualtat i condicions de treball de les dones a Catalunya’, elaborat per CCOO. Segons el sindicat, la situació general de les dones al mercat de treball és «clarament pitjor que la dels homes» i exigeix la implementació «real» de plans d’igualtat.