Clínica Corachan fa un pas més per a millorar l’experiència del pacient i inaugura Corachan Sarrià, un nou centre situat a la confluència de l’avinguda de Sarrià i el carrer Numància de Barcelona, a dos minuts a peu de l’edifici central, que acull inicialment la Unitat Integrada de Preoperatoris, el Laboratori d’Anàlisis Clíniques SYNLAB i la Unitat Corachan Dental i Maxil·lofacial.

A més, el nou centre disposa d’un Punt d’Atenció al Pacient (Contact Center) amb l’objectiu d’oferir als usuaris una atenció personalitzada.

El nou espai compta amb una superfície de 350 metres quadrats i amb instal·lacions integrades al Campus Corachan tant tecnològicament com funcionalment. L’espai que ara s’estrena ha estat dissenyat amb l’objectiu d’agilitar l’atenció i oferir una assistència integral i més personalitzada. Incorpora les últimes tendències en materials saludables, amb un excel·lent nivell d’accessibilitat universal i amb manilles antibacterianes a totes les portes del recinte.

Nou servei exprés per a la unitat de preoperatoris

La unitat de preoperatoris estrena aquest nou espai oferint un servei exprés en el qual es realitzen coordinadament totes les proves diagnòstiques i les visites mèdiques en menys de 90 minuts, brindant una atenció més ràpida i eficient. A més, el pacient disposarà dels resultats en línia de les proves, a través del portal del pacient, facilitant així qualsevol gestió que requereixi.

El laboratori d'anàlisis clíniques SYNLAB es transforma

SYNLAB se situa dins d'aquest nou espai en una zona àmplia i molt accessible per a oferir la màxima comoditat als seus usuaris que, a més, disposaran, entre altres novetats, d'un healthy corner on podran gaudir d'un cafè o fruita fresca una vegada acabin de fer-se les seves proves perquè la seva experiència sigui immillorable.

D'altra banda, el laboratori ofereix el millor servei de diagnòstic mèdic, disposant d'un dels catàlegs de proves personalitzades més complets del mercat, tant per a pacients com per a professionals. SYNLAB posa especial focus a oferir proves genètiques o bioquímiques relacionades amb l'esport, el benestar, la nutrició i la prevenció que ajudin els pacients a aconseguir un estat de salut òptim i sempre de la mà dels millors especialistes.

Neix Corachan Dental i Maxil·lofacial

Corachan Sarrià incorpora el servei Corachan Dental i Maxil·lofacial, de la mà d'especialistes amb àmplia experiència en cirurgia oral, maxil·lofacial i ortognàtica. La nova unitat està especialitzada en l'abordatge i tractament de les patologies orals i facials, de caràcter quirúrgic i no quirúrgic, des de la infància fins a l'edat adulta.