L’harmonització fiscal de la tributació patrimonial és una de les propostes incloses per la comissió d’experts creada per Hisenda, que ha entregat aquest dijous el seu llibre blanc per a la reforma fiscal a la titular del ministeri, María Jesús Montero, que ha descartat aplicar mesures de manera «immediata», especialment en el context actual per la invasió russa d’Ucraïna.

Aquestes propostes afecten els tributs que graven el patrimoni i successions, tal com va avançar EL PERIÓDICO. El grup d’experts és partidari de mantenir-los, elevar el mínim exempt, augmentar-ne la base i suavitzar l’escala del gravamen. «La deriva dels últims anys ha provocat una competència a la baixa i ha buidat de contingut aquests impostos, una cosa semblant al que passa a nivell europeu amb el de societats», ha afirmat el president de la comissió d’experts, Jesús Ruiz-Huerta. «El Govern ha d’estudiar el manteniment de límits mínims del gravamen efectiu, amb manteniment d’autonomia i competències normatives a l’alça i a la baixa», ha explicat. En els últims anys s’ha incrementat la competència en aquests tributs, i això ha fer que, per exemple, a Madrid no es pagui l’impost de patrimoni, cosa que el converteix en un territori atractiu per a les fortunes, mentre que en altres comunitats es pagui una càrrega elevada. I el mateix passa amb les herències i les donacions. El llibre blanc, que compte amb més de 700 pàgines elaborades després de més de 10 mesos de reunions, analitza el conjunt del sistema tributari, però el document fa especial èmfasi en la fiscalitat mediambiental, l’impost de societats, la tributació de l’economia digitalitzada i la fiscalitat en les activitats econòmiques emergents, així com l’harmonització de la tributació patrimonial. Una de les propostes consisteix a modernitzar la tributació societària i adaptar-la per complir els acords internacionals i les directives europees.