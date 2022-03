La incertesa sobre si la invasió russa a Ucraïna i les sancions imposades per la UE afectaran els subministraments de tots dos països han fet augmentar els preus del petroli i el gas, i també s’ha disparat el preu d’altres productes bàsics com el blat i els metalls. El preu del barril de petroli Brent, de referència per a Europa, arribava a superar ahir els 113 dòlars per primera vegada des de juny de 2014, després que l’Agència Internacional de l’Energia (AIE) advertís del risc per a la seguretat energètica global que representa la invasió d’Ucraïna per Rússia. Al seu torn, el preu del barril de petroli West Texas Intermediate (WTI) escalava fins als 110,83 dòlars des dels 103,41 dòlars del tancament de dimarts. Pel que fa al blat, s’ha assolit el preu més alt dels últims 14 anys, i l’alumini ha arribat a un nou rècord, a 3.597 dòlars la tona. Els preus del gas natural també s’han disparat més d’un 30% a Europa.