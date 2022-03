L'Agència Catalana de Turisme (ACT) dona per perdut el turisme rus durant aquesta campanya, i probablement també de cara a la del 2023, a conseqüència de la invasió d'Ucraïna promoguda per Vladímir Putin. Així, la crisi geopolítica actual s'afegeix a la manca de turistes russos dels darrers dos anys provocada per la pandèmia i el fet que no s'acceptés encara com a vàlida per entrar a la Unió Europea la seva vacuna, l'Sputnik. "És un cop fort pel turisme, perquè teníem bones perspectives, abans de la guerra, que la UE acceptés la vacuna 'Sputink' com a vàlida", ha explicat en declaracions a l'ACN, el director de l'ACT, Narcís Ferrer.

El rus és el sisè mercat turístic a Catalunya, amb 795.000 visitants el 2019, però el cinquè per despesa, amb un total d'1,16 milions d'euros gastats abans de la covid. Les destinacions més afectades per la manca de turistes russos són les de la Costa Daurada –com Salou o Cambrils- o la Costa Brava, amb Lloret, així com el mercat 'prèmium' i el turisme mèdic de Barcelona. "Aquesta quota de mercat russa, segur que no la tindrem el 2022, i veurem què passa el 2023", ha dit Ferrer. "Si no canvien les coses molt ràpid, amb el turisme rus no hi podem comptar", ha conclòs.