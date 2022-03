El projecte Fem-ho + fàcil, impulsat per diferents cooperatives del Bages i Osona organitza aquest matí a Manresa una trobada d’empreses logístiques i distribuïdores de productes local per posar sobre la taula les oportunitats i dificultats de la distribució alimentària de proximitat.

Durant la trobada s’exposaran diferents experiències i casos d’èxit com el de Madrid KM0. Compartiran experiència amb altres projectes territorials com la logística local Areté i Adfo d’Osona, Ecosol i la Cooperativa de Serveis Logístics de Girona, i Frescoop i Camàlics del Bages. A les 10 del matí es visitarà la central de compres de MengemBages als Dolors. Posteriorment, les empreses participants aniran al Palau Firal on hi haurà un espai d’intercanvi de les diferents iniciatives.

El projecte Fem-ho + Fàcil pretén «tancar cercles perquè la producció local pugui tenir el màxim de circuit en la seva pròpia zona geogràfica». La iniciativa està integrada per entitats i empreses productores, logístiques, distribuïdores, elaboradores i consumidores del Bages i Osona i vol fomentar un consum responsable i conscient.