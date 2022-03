El Mobile World Congress (MWC) es va acomiadar ahir amb un clar missatge de recuperació. El congrés tecnològic celebrat aquesta setmana entre Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat ha superat totes les expectatives i ha acollit a més de 60.000 assistents procedents de 200 països, una xifra que malgrat quedar lluny de l’era prepandèmica evidència una tendència a l’alça després de dos anys de major afectació per la crisi sanitària del covid. «Ha estat emocionant tornar a reunir la nostra comunitat, tan apassionada per la connectivitat, per a debatre sobre les oportunitats que tenim per davant», va afirmar John Hoffman, director general de la GSMA, que organitza la fira.

Aquesta recuperació també s’ha notat en els passadissos de la Gran Via de Fira de Barcelona, on el Mobile ha ocupat set dels seus vuit pavellons, una ampliació notòria respecte a l’any passat. En ells han exposat més de 1.900 empreses de fins a 160 països i només les provinents de potències com la Xina o el Japó no han pogut participar presencialment a causa de les restriccions a la mobilitat imposades als seus països per la pandèmia. L’impacte econòmic generat en l’economia barcelonina i la seva àrea d’influència ha superat els 240 milions, al mateix temps que s’han signat uns 6.700 ocupacions temporals, segons càlculs de l’organització.

A més dels assistents presencials, les xerrades i debats del Mobile han reunit a més de 500.000 espectadors únics diaris en la seva retransmissió en línia. Dels 1.000 ponents que han participat en el congrés només un 36% han estat dones, una falta de paritat molt arrelada en la indústria tecnològica i que és un dels reptes per a les pròximes edicions. «Ha estat una edició absolutament reeixida que suposa la volta a la normalitat, a posar Barcelona al mapa», va celebrar ahir Constantí Serrallonga, director general de Fira de Barcelona. En l’arrencada, l’organització va estimar la creació d’unes 6.700 ocupacions a temps parcial, unes xifres que GSMA confirmarà els propers dies.

L’acord de l’organització amb Barcelona perquè sigui la seu del MWC acaba el 2024. Hoffman va explicar en una entrevista amb El Periodico que a partir de l’any que ve començaran a pensar si renoven o no aquesta relació simbiòtica amb la capital catalana que va començar l’any 2006. Serrallonga es va mostrar optimista amb el que pugui succeir llavors: «El nostre treball és fer cada any la millor edició possible i, veient la satisfacció de GSMA, estic tranquil».

La progressió del Mobile com a aparador tecnològic mundial es va veure truncada el 2020 amb la irrupció del coronavirus, que va forçar la seva cancel·lació. En l’edició de l’any anterior, 2019, la fira havia reunit 109.000 persones, el seu rècord històric. Després del cop pandèmic, GSMA va optar el 2021 per un format híbrid que va permetre la participació de 30.000 assistents.

Més enllà d’iniciar un camí de recuperació cap a la normalitat prepandèmica, el MWC que va concloure ahir ha estat marcat per sectors en expansió a la indústria com són la connectivitat 5G i la robòtica, la telefonia mòbil, la Intel·ligència Artificial i la computació en el núvol i altres tendències popularitzades més recentment com la realitat virtual i la criptoeconomía. Pel que fa a innovacions, en aquesta edició han estat protagonistes els terminals plegables i amb múltiples càmeres posteriors exhibits per Samsung, Honor, Huawei o Xiaomi. També el metavers ha acaparat bona part dels titulars.

Si bé l’any passat el 4 Years From Now (4YFN) va ser un dels principals atractius dins del congrés (era la primera vegada que se celebrava en les mateixes instal·lacions), el tràfec generalitzat de gent als set pavellons que ha ocupat el Mobile d’enguany han convertit al saló de les start-ups en una atracció més. No per això menys reeixida: l’esdeveniment celebrava enguany la seva vuitena edició, i en línia amb el bon moment que viu l’ecosistema barceloní en particular i europeu en general, ho feia amb xifres ja similars a les d’abans de la pandèmia.