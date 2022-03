El sindicat majoritari d’agricultors de Catalunya, Unió de Pagesos (UP), va portar a terme ahir mobilitzacions i tractorades en protesta per la crisi de preus del sector per diverses ciutats catalanes, com la Seu d’Urgell, Vic, Vilafranca del Penedès, Girona, Ripoll, Lleida, on va abocar adobs orgànics a l’entrada dels serveis territorials del Departament d’Acció Climàtica, i Tarragona, on la mobilització va acabar amb el llançament de palla davant d’Acció Climàtica.

Les protestes van arribar a reunir fins a 650 tractors per tot Catalunya, segons fonts del sindicat, tot i que el Servei Català de Trànsit (SCT) no va reportar cap incidència viària que afectés carreteres o autopistes al llarg del matí. Les mobilitzacions són les primeres d’una agenda de protestes, que els portarà el proper 15 de març al Ministeri d’Agricultura de Madrid i el 26 del mateix mes a grans centres comercials. El sindicat va convocar les mobilitzacions el 23 de febrer per denunciar la crisi de preus i l’empitjorament de les condicions en el sector agrícola i la inacció del Govern central i la Generalitat davant la situació.