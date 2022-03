Inditex ha decidit suspendre la seva activitat tant en les 502 botigues que té a Rússia –de les quals 86 són Zara– com en el canal ‘online’. La companyia se suma a la decisió que han pres altres empreses en els últims dies, entre les quals hi ha la seva competència, Mango, que ha optat o bé per suspendre l’activitat en aquest país o per trencar vincles comercials.

A través d’un comunicat, la companyia assegura que «en les circumstàncies actuals no pot garantir la continuïtat de les operacions i de les condicions comercials en la Federació Russa i suspèn temporalment la seva activitat en les 502 botigues (86 de les quals són Zara) i en el canal ‘online’ del país. L’empresa presidida per Pablo Isla afirma que Rússia constitueix aproximadament el 8,5% del resultat operatiu global del grup. Totes les botigues operen en règim de lloguer, de manera que «la inversió no és rellevant des del punt de vista financer», destaca la nota remesa a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). La firma assegura que «continua tenint com a prioritat la seva plantilla de més de 9.000 persones, amb qui desenvoluparà a partir d’ara un pla especial de suport».