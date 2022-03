L’Institut Català de Finances (ICF) va invertir 7,7 milions d’euros durant el 2021 en 20 start-ups catalanes a través dels dos instruments ICF Venture Tech II i IFEM Innovació. Aquest volum, sumat als 41,4 milions d’euros invertits per altres inversors, suposa una capacitat inversora global de 49,1 milions. Segons l’ICF, són empreses que comparteixen un alt component innovador i busquen solucions creatives a les necessitats actuals i aposten per sistemes i plataformes digitals per impulsar el seu negoci. La majoria de les inversions han estat en el sector TIC tot i que també n’hi ha hagut a les companyies del sector salut i bio.

La inversió s’ha fet, en la majoria dels casos, a través de la línia IFEM Innovació en forma de préstecs participatius de 200.000 euros. En concret, IFEM Innovació ha impulsat el desenvolupament de companyies com Trendier, Aquí tu reforma, Segle Clinical, Ivoox, Fittest Freakest, Kubbo, Nuclio Digital School, Octone, Taclia, KintAI, Incapto Coffee, Nectios i VB Devices. El fons ICF Venture Tech II, dirigit a startups més madures, ha tancat 7 operacions a companyies com Top Doctors, Bigle Legal o Inbrain. El director de Venture Capital de l’ICF, Emili Gómez, diu que «és clau donar suport a les empreses emergents, un segment en expansió i de gran valor per a l’economia catalana».