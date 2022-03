Les vendes als negocis associats a Comertia han pujat un 1,1% aquest febrer en comparació amb el mateix mes del 2019, abans de la pandèmia. Segons les dades publicades per l’entitat ahir, respecte al mateix període de l’any anterior les vendes en conjunt han crescut un 83%. Comertia ho atribueix al fet que al mes de febrer del 2021 els centres comercials estaven tancats, el comerç també tancava en dissabte i hi havia restriccions horàries i d’aforament als negocis. Malgrat tot, de cara als pròxims mesos l’entitat preveu que la guerra a Ucraïna tingui afectació en les empreses, sobretot per l’augment dels preus de l’energia i el descens de turistes.

Per sectors, Comertia ha detallat que el creixement «més significatiu» ha estat per l’oci i la cultura, on les vendes han incrementat un 212,9%. L’han seguit la restauració, que ha augmentat un 147,7%, i la moda, que ha pujat un 129,6%. Ara bé, l’activitat en tots aquests sectors continua per sota dels nivells previs a la pandèmia. En canvi, els productes d’alimentació bàsica ja han registrat millors xifres que abans de la covid-19, amb un creixement del 22% aquest febrer en comparació amb el mateix mes de fa tot just dos anys.