Sense parar. El preu de l’electricitat en el mercat majorista (pool) s’ha situat aquest diumenge, 6 de març, en 379,03 euros el megawatt hora (MWh). Aquest augment de més del 3% respecte al valor fixat per a dissabte és el segon preu més alt des que existeixen registres, malgrat ser un festiu en què l’activitat és molt menor que els dies feiners.

Segons les dades de l’Operador del Mercat Ibèric de l’Electricitat (OMIE), el preu més alt es registrarà en la franja horària entre les 9 i les 10 de la nit, que estarà a 470,01 euros/MWh. El mínim 334,21 euros/MWh serà entre les 3 i les 4 de la matinada.

El 84% més des que va començar la guerra

Després d’aquesta nova pujada, que es produeix en plena ofensiva militar de Rússia sobre Ucraïna, el preu de la llum multiplicarà per més de vuit l’import registrat fa un any, quan es pagava a 45,07 euros/MWh, i és un 84% superior que quan va començar la guerra, el 24 de febrer.

Un dels components que més contribueix a aquest enlairament és l’escalada que ha registrat el gas en els mercats internacionals i que marca generalment el preu al mercat majorista, ja que és l’última font que cobreix la demanda.

Davant aquest encariment que pot tendir a empitjorar, el Govern ha decidit prorrogar mesures que intenten frenar la repercussió de l’alça en el mercat majorista en el rebut que paguen els usuaris.

Es prorroga fins al 30 de juny el descompte del bo social elèctric del 60% per als col·lectius vulnerables i del 70% per als col·lectius vulnerables severs, així com les rebaixes fiscals del rebut (IVA elèctric del 10%, suspensió de l’impost del 7% sobre el valor de la producció i impost especial de l’electricitat del 0,5%). També estendrà fins aquesta data altres mesures vigents, com la minoració temporal del benefici extraordinari que obtenen les centrals de generació de gas no emissores, que finalitzava el 31 de març.