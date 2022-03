Hi ha molta inquietud entre els transportistes bagencs. La guerra a Ucraïna ha disparat en l’última setmana el ja espectacular increment acumulat del preu del gasoil i del gas liquat. Això deixa algunes petites empreses, segons fonts del sector, a la vora del tancament si aquesta situació es manté en el temps. I res no fa preveure que l’escalada militar a l’est d’Europa s’aturi en un futur immediat.

La despesa en gas liquat per a l’únic camió de gran tonatge de la manresana Marsol ha passat d’inici d’any a avui de 3.000 euros mensuals a 8.500, diu Manel Marsol, el seu gerent. L’empresa preveu aturar el camió, perquè el cost és «inassumible». Marsol, que treballa a tot l’espai Schengen, ha anat sumant obstacles en els darrers temps, com ho ha estat el Brèxit. Però el conflicte a Ucraïna, diu Marsol, és molt més preocupant. «A Espanya molta gent ja està aturant camions de gas liquat, i en els propers dies la situació serà pitjor», apunta. I insisteix que «la inestabilitat allà d’on provenen les matèries primeres sempre ens genera problemes molt greus». I aquest és un de gros. El gasoil suma en els darrers sis mesos un sobrecost del 30%, diu Marsol, i el gas liquat, del 170%. «I tot aquest augment quan encara no havia començat la guerra».

A la problemàtica del preu se n’hi afegeixen d’altres, com la falta de producte per transportar. És el cas del cereal, que s’importa a gran escala dels països ara en conflicte. I això repercuteix en empreses com Cotraman, la cooperativa de transportistes de Manresa, que aplega una vintena de professionals i una trentena de camions. «Comprem cubes de gasoil cada vuit o nou dies, i el que pagaves a començaments de gener a 0,992 euros avui ja ho pagues a 1.10», explica Elisabet Borrut, l’encarregada de la cooperativa. «Mires de tocar una mica el preu però no els pots apujar cada setmana», diu. El sobrecost no està repercutint en el client, i són les empreses que l’assumeixen, fet que retalla enormement els marges.

«Hi ha molta preocupació per l’increment del preu del combustible, que suposa entre el 30 i el 35% dels costos de l’empresa»

D’una manera similar s’expressa Aleix Rovira, responsable de tràfic de la també manresana Erotrans. «Hi ha molta preocupació per l’increment del preu del combustible, que suposa entre el 30 i el 35% dels costos de l’empresa», assegura Rovira, que, malgrat la problemàtica, afirma que no es noten incidències en les comandes en una empresa que treballa, a l’exterior, a França, Itàlia i Portugal. La crisi del gasoil s’afegeix a altres dificultats recurrents del sector, com és la manca de xofers.

Carlos Torralba, propietari de l’empresa de transports que du el seu cognom, avança que l’increment haurà d’acabar repercutint en el client. «Si no, malament», augura. Aquest professional preveu esperar «una setmana o una setmana i mitja» a renovar els preus, però no creu que pugui aguantar gaire més aquesta escalada. Incrementar preus és un handicap per a les petites empreses enfront de les grans, amb més capacitat d’ajustar els seus marges.

El combustible està pels núvols. «El preu de compra abans d’impostos del gasoil A el 24 de febrer era de 0,690 euros el litre i avui, de 0,910, un increment de 22 cèntims, i cal sumar-hi els impostos», detalla Eloi Vila, de la gasolinera Petropinto. El mateix ha passat amb el Gasoil B, per a calefacció i agrícola, que ha passat de 0,630 euros el litre a 0,860, i la Gasolina SP95, que ha passat de 0,690 euros, a 0,800. També abans d’impostos, apunta Vila. Una puja generalitzada que atribueix «clarament a la Guerra i a la incertesa que aquesta genera a nivell mundial».

Amb tot, el subministrament, avancen les benzineres del territori, està «garantit». El producte s’importa des d’altres països productors que per ara no es veuen afectats directament pel conflicte, diu Vila, i els països, a més, en tenen reserves, afegeix Carles Camps, administrador de Petroset. Camps creu que dilluns o dimarts de la setmana que ve haurà d’haver incrementat el preu de venda del combustible, perquè cada cuba que li és subministrada és més cara. «Els transportistes que tinc de clients es posen les mans al cap», confirma Camps. I les benzineres estan «contenint» tota l’alça del preu, encara. La tarifa de venda no reflecteix, diu Camps, tot l’increment. «Sembla que estiguis cometent un atracament», apunta Manel Marsol, propietari també d’una benzinera a Bufalvent.

«Qualsevol noticia pot afectar en una direcció o altra el preu»

Fer previsions, en aquest context, és difícil. «Està fora del nostre abast poder fer avaluacions més allà d’un o dos dies vista, que es el termini de previsions de compres amb què podem treballar a preu tancat. Qualsevol noticia pot afectar en una direcció o altra el preu», diu Vila. En qualsevol cas, la tarifa per al client «depèn dels estocs que tens en cada moment i del preu al qual has pogut comprar. Aquests estocs també es veuen clarament afectats per el nivell de vendes i de rotació», respon Eloi Vila, que lamenta que «transportistes, pagesos i empreses que necessiten els hidrocarburs per treballar, si tenen els preus tancats com és habitual, veuran com el seu marge es redueix o fins i tot desapareix».

El moment és crític. També en la resta de sectors econòmics. Per exemple, Ucraïna és un gran productor de cable per a l’automòbil i la guerra ja està afectant el subministrament a les empreses locals, apunta la presidenta de la Cambra de Comerç, Sílvia Gratacòs, que afegeix que l’impacte econòmic de la crisi ucraïnesa en empreses de transport bagenques està sent, en alguns casos, de fins a 30.000 euros mensuals. «El que la setmana passada era expectació ara ja és una gran preocupació», alerta Gratacòs.