L'empresa manresana de joieria Tous ha anunciat aquest dissabte que ha decidit aturar "temporalment" la seva activitat a Rússia "davant de les actuals circumstàncies" i per "la complexitat operacional". La companyia tancarà les seves botigues al país i el seu canal de venda en línia, com ja han fet altres empreses, com la també catalana Mango davant l'inici de la guerra a Ucraïna.

Segons un comunicat, Tous està estudiant "fórmules per oferir suport" als seus empleats "esperant que la situació millori" aviat. Més enllà de les empreses que han decidit suspendre la seva activitat a Rússia com a mostra de rebuig cap a la invasió d'Ucraïna, les sancions econòmiques imposades al país estan dificultant l'activitat de diverses companyies que hi són presents.