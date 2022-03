Les generalitzacions no són fotografies, però, com en els quadres impressionistes, expressen la realitat amb relativa precisió. Així que es podria dir que els més joves tendeixen a buscar el risc per elevar el patrimoni i van a la borsa i els més grans es refugien en les assegurances d’estalvi amb la mirada fixada a mantenir el patrimoni i garantir-se ingressos per a la vellesa. És el refugi dels prudents. Gairebé 9 milions d’espanyols confien en aquest producte financer múltiple, i de vegades inextricable, que gestionen les asseguradores.

L’assegurança d’estalvi va arribar al tancament de l’any passat a un volum de 188.769 milions, amb un creixement del 0,68%, segons les dades de la patronal Unespa. Una quantitat molt apreciable, sobretot si tenim en compte que els fons d’inversió, al tancament del 2021, superaven els 317.000 milions. Aquest instrument no és aliè al risc que comporten els mercats borsaris i, de fet, des del 2016, quan els tipus d’interès a la zona de l’euro van baixar al zero per cent –on segueixen–, les assegurances vinculades a actius, és a dir, en la seva majoria sustentades en fons d’inversió, han passat de representar el 7,3% del total al 10,4%, és a dir, han pujat de 12.600 a 19.700 milions d’euros.

El motiu, és clar, es troba en el preu dels diners, segons assegura el responsable de Vida d’Unespa, Carlos Esquivias, que augura una tornada a la tendència anterior a aquest any a mesura que les entitats puguin elevar les remuneracions als seus clients més conservadors.

És a dir, aquells que contracten les diferents opcions d’estalvi sense risc que ofereixen les asseguradores, diverses, i que es caracteritzen per «donar més rendibilitat garantida, per no perdre els diners invertits en els productes no vinculats a la renda variable i un millor tractament fiscal davant del pagament anual que comporten els dipòsits bancaris». És clar que, a diferència d’aquests últims, no tenen garantits per llei el màxim de 100.000 euros i, en cas de problemes, cal recórrer al Consorci de Compensació d’Assegurances, «amb una protecció semblant».

Interessos molt baixos

A hores d’ara, les companyies estan pagant interessos molt baixos: entre el 0,20% i el 0,60%, segons operadors del sector. Normal, si tenim en compte que el 51% de les inversions de les asseguradores es fan en deute públic, que ofereix baixíssimes remuneracions. Tot i que també és cert «que hi va haver èpoques en què es va arribar al 5%».

Un d’aquests productes són les assegurances de capital diferit, en què l’estalviador inverteix uns diners, la majoria una prima única inicial, i pacta amb la companyia un interès. Al final de la vida de la pòlissa rep tot allò invertit en forma de capital. Aquesta és la segona opció més requerida pels clients de l’assegurança d’estalvi, amb 44.700 milions d’euros. La primera, amb 88.400 milions, són les rendes vitalícies, que suposen que la inversió realitzada és tornada per l’empresa en terminis mensuals fins a la mort del subscriptor. Aquest producte també pot ser temporal. Esquivias diu que és la fórmula preferida pels que no tenen hereus.

Les altres dues fórmules més demanades són els Plans Individuals d’Estalvi Sistemàtic (PIAS) i les Assegurances individuals d’estalvi a llarg termini (SIALP). Es tracta de dos instruments per quotes mensuals la rendibilitat dels quals està exempta de pagar impostos si es cobra com a renda vitalícia (el primer) o si es manté durant més de 5 anys (el segon).

El directiu d’Unespa assegura que tots aquests productes són embargables per Hisenda en cas de deutes, a excepció dels plans de pensions, que escapen a les urpes del fisc «fins que els cobres». Les companyies d’assegurances són molt actives en aquests instruments per a la jubilació amb 4,3 milions de partícips i un patrimoni global de 61.846 milions d’euros que, a més, ha crescut en un 28%.

Una prova més que els productes que comercialitza aquest sector estan pensats sobretot «per al mitjà i llarg termini». Esquivias assegura que són els preferits pels autònoms, un col·lectiu «que té un patró de rendes irregular i que busquen productes segurs i alhora flexibles que els permetin retirar diners amb facilitat» quan passen una mala època. És el que va passar durant el confinament i les restriccions per la pandèmia. De fet, altres fonts del sector asseguren que molts empresaris d’hostaleria van cancel·lar les assegurances d’estalvis «per tirar endavant». Aquestes fonts també indiquen que els constructors, que viuen una altra època d’esplendor, inverteixen ara molt en aquests productes, entre altres motius perquè els protegeixen dels bancs, als quals demanen crèdits, davant l’eventualitat que canviïn les coses. Això també es diu diversificar.