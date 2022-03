Les dones copen el 33,94% (pel 30% del 2020) dels consells d’administració de les grans empreses espanyoles que formen part de l’Ibex-35, però, en posar el focus en els òrgans de poder efectiu, la representació femenina en els comitès de direcció d’aquestes empreses baixa fins al 18,32%, segons el desè informe «Les dones als consells de les empreses cotitzades», elaborat per Atrevia i IESE. Encara que pitjor és el cas de la resta d’empreses del mercat continu, que no formen part del selectiu, ja que sumen el 25,8% de conselleres en total (pel 22,9% del 2020). És a dir, la mitjana de representació femenina a les empreses cotitzades espanyoles és del 28,72%, per sota del 30% recomanat per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) per al 2020.

Més lluny encara de la recomanació de la CNMV d’assolir el 40% aquest any, a què no arribaran ni tan sols les empreses del selectiu, que són les que porten el timó de la paritat. I això que de les 122 empreses cotitzades que hi ha a Espanya, 22 ja arriben al llindar del 40% (8 d’elles de l’Ibex), però 9 companyies segueixen sense tenir ni una sola consellera (NH Hoteles, Urbas, Nextil, Nueva Pescanova, NYESA Valores Corporación, Libertas 10, Borges Agricultural & Industrial Nuts, Berkerly Energía i Abengoa).

D’aquesta manera, al ritme actual de progressió (+2,94%) s’assoliria la paritat del 30% el 2023 i les empreses fora del selectiu fins i tot es retardarien fins al 2024. En el cas de l’Ibex-35 caldria que les firmes incorporessin una dona més per aconseguir l’objectiu del 40%. «Possible ho és tot, però ara mateix factible no ho és perquè haurien d’entrar en un any 40 dones de cop. Hem de pensar no tant en el nombre sinó en l’evolució», ha reconegut la professora de l’IESE Nuria Chinchilla.

Chinchilla es refereix al fet que, els dotze últims anys, els consells de l’Ibex han passat de 53 conselleres a 149 i el 2020 es va trencar per primera vegada el sostre de vidre perquè totes les cotitzades del selectiu tinguessin, almenys, una dona als seus consells, i assolir la mitjana desitjada de 4 conselleres per empresa. «Hem passat d’una presència del 12% quan vam començar a elaborar aquest informe, el 2015, al 28,17% actual», va celebrar la vicepresidenta d’Atrevia, Asun Soriano.

Tot i que l’Ibex és la locomotora de la paritat, no totes les companyies han evolucionat igual. I encara hi ha nou empreses que no arriben a l’objectiu del 30%. Són Ferrovial, Colonial, Viscofán, Aena, Banc Sabadell, Naturgy, ACS, Solaria i Fluidra. A més, en el cas de Solaria i Fluidra les dues tenen només una consellera, si bé les dues són «noves» al selectiu, Solaria hi va entrar el 2020 i Fluidra el 2021. Curiós és el cas d’Aena, que va eliminar una consellera de la seva llista i va incloure un home al seu lloc i, per tant, baixa del 33,33% de paritat el 2021 al 26,67%. Per la seva banda, ACS, tot i reduir els seus consellers de 16 a 14, manté tres conselleres, cosa que no fa possible ser paritària.

Les úniques companyies sense presència femenina als consells estan fora del selectiu i són NH Hoteles, Urbas, Nextil, Nueva Pescanova, NYESA Valores Corporación, Libertas 10, Borges Agricultural & Industrial Nuts, Berkerly Energía i Abengoa. Però, a més, n’hi ha 17 més que tenen una sola consellera (Catalana Occidente, Talgo, DE Anclaje-DESA, Técnicas Reunidas, Fluidra, Airtificial Intelligent, Miquel y Costas, Neinor Homes, Azkoyen Group, Codere, Naturhouse, Arima, Laboratorios Rovi, Solaria, Montebalito, Innovative Solutions Ecosystems i CLEOP).