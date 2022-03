L’altre dia ho confessava un tuitaire: sumem procés, pandèmia i ara protoguerra mundial, en ple canvi climàtic. El virus i la transició energètica han posat tot el món en risc d’escassetat de matèries primeres i subministraments industrials. I ara Putin vol desfer la història tornant Europa a principis del segle XX restituint l’Imperi rus amb l’excusa dels riscos per a la seva defensa. Són arguments molt febles atès que els seus veïns sobirans són els que han anat reclamant l’entrada a la UE o a l’OTAN i que alguna raó deuen tenir de voler-se allunyar de l’hegemonisme rus.

Així que en una situació que ja rebia uns impactes inflacionaris forts ara s’hi afegiran els efectes de la guerra i els boicots creuats. D’entrada, els preus de les primeres matèries alimentàries es disparen. No arribaran cereals de Rússia i Ucraïna i no podrem exportar-hi res del sector agroalimentari. I és un problema perquè enguany Catalunya ha batut el seu rècord d’exportacions en aquest sector. Les exportacions catalanes (+12,34%) creixen per sobre de la mitjana de l’Estat (+10,70%). Amb 12.878,07 milions d’euros i un augment del 12,34% en valor i el 10,12% en volum respecte a l’any anterior, el sector agroalimentari ha batut el seu rècord. I per segon any Catalunya ha presidit les exportacions agroalimentàries de l’Estat espanyol, i ha superat Andalusia. Les exportacions són lleugerament superiors a les importacions (10.832,98 milions d’euros).

Tots els sectors agroalimentaris creixen en valor i volum. El sector carni és el principal sector exportador però el que menys incrementa les seves exportacions el 2021 (+0,17%), degut al descens de les vendes a la Xina, primer mercat de destí del sector. El segon sector és el multiproducte o fine food, que creix en exportacions el 18,05% i el 13,87% en volum. En tercer lloc ve el sector de la fruita i l’horta amb cítrics, préssecs, nectarines, pomes i peres. Els olis ocupen la quarta posició amb el 7,85%, que creix el 42,42% en valor. Després ve el sector del vi i cava, que rep un increment del 18,97% en valor i de l’11,42% en volum respecte del 2020. Darrere venen els cereals, que creixen el 19,04% en valor i del 21% en volum. Per últim hi ha el sector del peix i el marisc, que trenca la tendència decreixent.

Catalunya exporta aliments i begudes a més de 190 països, majoritàriament de la Unió Europea (54% del total amb increments de l’11%); també a països tercers amb increments del 31%. Augmenten de pes Filipines, Corea del Sud, Japó, Algèria, Marroc, Mèxic, Xile, Brasil, Estats Units, Aràbia Saudita, Emirats Àrabs i Turquia. Catalunya compta amb 2.745 empreses exportadores regulars que facturen més de 40.000 milions i donen feina directa a més de 66.000 persones, repartides de manera homogènia per tot el territori. I s’està incrementant més el valor que el volum: des del 2011 les exportacions agroalimentàries catalanes han crescut el 86,39% en valor i el 53,16% en volum. El clúster agroalimentari català és potent i té capacitat d’adaptació. Cosa que en les actuals circumstàncies no anirà gens malament. Així, per exemple, quan la demanda xinesa es va reduir en un 23%, els productors carnis van obrir mercats en altres punts d’Àsia, amb increments importants a les Filipines (156%), Corea del Sud (143%), Taiwan (114%) i el Japó (25,7%).

Òbviament hi ha uns condicionants territorials que cada cop pesen més. La creixent sequera, l’augment de la temperatura mitjana, la necessitat de passar-se a l’energia d’autoconsum en totes les instal·lacions... Des de l’administració caldria potenciar les experiències innovadores que minimitzin les limitacions i aplicar correctius als sectors renuents al canvi.

Amb el panorama actual, aquesta capacitat d’adaptació s’haurà de demostrar més que mai. Ara bé, tot i que l’exportació ha estat essencial en la majoria de segments de la indústria agroalimentària, cal continuar empenyent en el consum intern. És el consum de km 0, que deixa menys petjada de carboni i que pot garantir millor la traçabilitat i la connexió entre consumidor i productor. En aquest sentit, i en àmbits de producció més artesanal o de petites explotacions, són interessants diverses iniciatives cooperatives de consum arreu del país, la iniciativa Arrels de subministrament a domicili, l’establiment d’obradors cooperatius per a hortolans o petits ramaders, etc. Garantir el màxim l’autosuficiència alimentària cada cop serà més una obligació, ja sigui per raons de sostenibilitat o pel trencament polític de la globalització amb el clima generalitzat de retorn a les autarquies estatals.