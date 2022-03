El 2021 es van signar a Catalunya 167.842 contractes de lloguer, el 23,9% més que el 2020. Segons dades de l’Incasol, la renda mensual mitjana va retrocedir l’1,4% fins a situar-se en 724 euros. A la ciutat de Barcelona, on el mercat està més tensionat, l’increment de contractes va ser del 41% i la renda mitjana de 918 d’euros, una disminució del 4,8%. «La baixada del turisme per la pandèmia ha fet posar més habitatges al mercat convencional, però això pot ser conjuntural», destaca el secretari d’Habitatge de la Generalitat, Carles Sala. «La distorsió del mercat a conseqüència de la pandèmia fa difícil atribuir en quina intensitat aquests moviments són conseqüència de l’aplicació de la llei de contenció de rendes», afegeix.

El Departament de Drets Socials afegeix que el sector de l’habitatge pateix a Catalunya un context «d’inseguretat jurídica» per les «constants impugnacions judicials» contra les lleis catalanes d’aquest àmbit.

Quant a la durada dels contractes -que és un altre aspecte que es pretenia corregir amb la llei d’habitatge aprovada el 2020-, s’ha aconseguit augmentar l’estabilitat a les zones declarades com a «tenses», on la durada dels contractes és ara de tres anys i nou mesos de mitjana. A les zones que no tenen aquesta qualificació la duració dels contractes d’arrendament és de tres anys i cinc mesos de mitjana.

El 2021 també es van reduir els lloguers de les franges més altes, els immobles més cars, però van augmentar el de les franges baixes. Sobretot, però, es van incrementar el gruix dels lloguers de la franja mitjana, la que s’allunya dels extrems de pisos molt cars o molt barats.