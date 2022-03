El BBVA preveu augmentar el 7% el finançament a empreses al llarg d’aquest any, amb un import d’uns 300 milions d’euros, en línia amb la inversió en aquest segment d’aquest negoci l’any passat. L’objectiu és reforçar l’aposta per aquest col·lectiu, que el 2021 va créixer el 4% en nombre de clients i un 7% en el cas de les pimes.

També es van registrar bones xifres en el negoci de particulars el 2021, amb un creixement del 53% en facturació hipotecària i un creixement del 18% en fons d’inversió. El ‘country mànager’ del BBVA a Espanya, Peio Belausteguigoitia, ha compartit aquestes xifres durant les reunions mantingudes a Barcelona, tant amb empreses com amb empleats de la direcció general a Catalunya.

Belausteguigoitia s’ha reunit amb un grup de 20 empresaris i empresàries i ha abordat la situació de l’economia catalana, així com els reptes als quals s’enfronta el teixit empresarial català en el context actual.

Entre 5 i 100 milions

Al seu torn ha ressaltat que les empreses necessiten crèdit per poder tirar endavant els seus projectes i que «el BBVA continuarà contribuint i recolzant aquest col·lectiu». L’entitat preveu incrementar un 7% el finançament a empreses amb facturació entre 5 i 100 milions d’euros, amb un import d’uns 300 milions.

Belausteguigoitia ha ressaltat també la tasca que porten a terme les empreses en l’economia, ja que constitueixen «el principal motor i una gran font de creació de llocs de treball». Al seu torn ha lloat l’esforç que estan realitzant per poder seguir endavant en un context encara marcat per la pandèmia i la incertesa encara marcada per la pandèmia i la provocada per l’esclat del conflicte entre Rússia i Ucraïna.

En aquest sentit ha recordat que l’economia catalana podria créixer un 5,7% aquest any, segons les estimacions de l’observatori regional del servei d’estudis del BBVA, tot i que les xifres estan subjectes als canvis relacionats amb la incertesa en la geopolítica.

Belausteguigoitia també ha destacat les xifres del banc en digitalització. El 65% dels clients a Catalunya ja són digitals. Això suposa que gairebé 7 de cada 10 opta ja pels canals digitals per relacionar-se amb el banc. Aquesta xifra ha registrat un fort creixement especialment durant la pandèmia. El desembre del 2019, el banc tenia el 55% dels clients digitals i només dos anys després el percentatge es va elevar en 10 punts percentuals.