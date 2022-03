El petroli i el gas són un dels pols d’atenció derivats de la guerra d’Ucraïna. Mentre els analistes estudien quin és el marge de caiguda de les borses en l’actual context geopolític, l’Ibex 35 va acabar la sessió amb una alça de l’1,82% per l’impuls de les firmes d’energies renovables, els bancs i Inditex. L’anunci dels Estats Units de prohibir les importacions de cru rus va ser interpretat pels mercats com una mesura de pressió que ha d’obligar Rússia a suavitzar les seves posicions. La continuïtat del conflicte agreuja les conseqüències econòmiques als dos costats de l’antic teló d’acer. Augmenta la magnitud de les sancions internacionals contra Rússia i afecta també les firmes amb interessos en la zona. Però el boicot internacional és un argument de pes per a un conflicte necessitat d’una solució que minimitzi l’amenaça nuclear. El conflicte tindrà conseqüències de futur a l’impulsar una futura autonomia energètica europea més gran. El preu del petroli arriba a nivells rècord al ritme que el futur de les energies renovables millora. En conseqüència, els valors vinculats a les energies renovables continuen guanyant posicions. Solaria (+9,01%), Siemens Gamesa (+7,41%), Iberdrola (+2,72%) i Acciona (+2,81%) van tornar a situar-se entre els valors més alcistes. Les pujades de la banca s’ha d’interpretar com un rebot tècnic després de fortes retallades de BBVA (+2,47%), Santander (+2,51%) i CaixaBank (+3,97%). Inditex encara un impacte d’uns 3.000 milions en vendes per la guerra a Ucraïna, però es va revaloritzar el 6,64%, després de l’anunci de suspensió d’activitat a Rússia. La mesura es va fer esperar davant la dificultat de buscar una solució per a un problema d’envergadura, ja que més de 9.000 persones es queden sense ocupació temporalment. La unió d’Orange i MásMóvil a Espanya fa del sector de les telecomunicacions un dels que requereixen seguiment atent en les pròximes setmanes. L’or continua servint de refugi dels inversors i supera els 2.000 dòlars per unça. També pugen les criptomonedes, amb el bitcoin prop dels 39.000 dòlars.