Catalunya va tancar l’any 2021 amb 3.703 execucions hipotecàries sobre habitatges, el 4,5% més que l’exercici anterior. Malgrat l’increment interanual, la xifra és inferior a la que es va registrar el 2019, abans de la pandèmia, quan el nombre d’execucions es va situar en 5.927, segons les dades provisionals publicades ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Catalunya és la tercera comunitat on més procediments d’aquest tipus es van notificar, només superada per Andalusia (4.510 execucions) i el País Valencià (4.402 execucions). Al conjunt de l’Estat, el nombre d’execucions hipotecàries sobre habitatges va créixer el 6,8% en termes interanuals, fins a les 20.206.

Per demarcacions, Barcelona continua sent la que més execucions hipotecàries acumula. Al llarg del 2021, les comarques centrals i metropolitanes van registrar 2.356 procediments d’aquest tipus, el 13,2% més que l’any anterior. També es va incrementar el nombre d’execucions hipotecàries a Tarragona, i van passar de les 472 notificades el 2020 a les 658 aquest darrer exercici (+39,4%). A Girona i Lleida, en canvi, la xifra d’execucions hipotecàries sobre habitatge van disminuir. Les comarques gironines van tancar el 2021 amb 453 processos, el 35,4% menys en termes interanuals, i les comarques de ponent en van registrar 236, que suposa un descens del 18,6%.