La Comissió Europea presentarà avui la proposta per abordar l’increment del preu de l’energia. Fins ara, l’executiu comunitari havia rebutjat grans mesures per fer front a l’alça dels preus, però la guerra d’Ucraïna, que agreuja la crisi pels preus, podria contribuir que Brussel·les mogui fitxa. De fet, l’eurocomissària d’Energia, Kadri Simson, ja va obrir la porta la setmana passada en una intervenció al comitè d’Indústria de l’Eurocambra a aplicar «mesures extraordinàries» per fer front a l’alça dels preus.

Per a Von der Leyen, l’estratègia que s’ha de seguir ha de ser, d’una banda, «diversificar» el subministrament i invertir «massivament» en energia renovable.

Més sancions a Rússia

A la reunió, Von der Leyen i Draghi també van abordar la situació a Ucraïna i les sancions a Rússia. Sobre aquesta qüestió, la presidenta de la Comissió Europea va assenyalar que el club comunitari està preparat per aplicar més sancions a Rússia per l’atac militar a Ucraïna, però va remarcar que ara cal centrar els esforços a «maximitzar» l’efecte de les que ja s’han aprovat. «Hem de garantir que no hi ha fissures», va subratllar.

El preu de la llum, desbocat

El preu de la llum continua absolutament desbocat amb el gas disparat -i en plena guerra a Ucraïna- i avui polvoritzarà per segon dia consecutiu el seu màxim històric amb 544,98 euros/MWh, segons les dades publicades per l’Operador del Mercat Ibèric de l’Energia (OMIE). Es tracta d’un 23% més que ahir (442,54 euros) i un 44% més que diumenge (379,03 euros). Les franja horària més cara avui serà de 19 a 20 hores del vespre amb un import de 700 euros/MWh, mentre que la franja més barata serà de 03 a 04 hores de la matinada amb 424,88 euros/MWh. Si la xifra es compara amb el mateix dia del 2021, el preu de la llum s’ha multiplicat per deu en 12 mesos. Concretament, el 8 de març del 2021 el preu mitjà de la llum era de només 54,43 euros MWh i avui serà de 544,98 euros/MWh, el 901,25% més.

Intervenció dels mercats agraris

La majoria dels estats de la Unió Europea donen suport a les mesures que Brussel·les estudia aplicar, incloses les ajudes a l’emmagatzematge privat de la carn de porcí o l’activació de la reserva de crisi, per pal·liar l’impacte de la crisi a Ucraïna sobre el sector agroalimentari europeu.

La qüestió es va tractar ahir en una reunió del comitè especial d’Agricultura, un organisme tècnic del Consell. La Comissió hi va anunciar possibles mesures per contrarestar la crisi lligada a la invasió d’Ucraïna, com les ajudes a l’emmagatzematge privat per a la carn de porc i l’ús de la reserva de crisi, així com la pròxima publicació d’un informe sobre seguretat alimentària, van informar fonts europees.

Les delegacions, amb «algunes excepcions», van donar suport al conjunt de les mesures anunciades per l’Executiu comunitari i es van mostrar d’acord amb la idea de França, país que presideix el Consell de la UE fins a finals de juny, d’utilitzar terres reservades per produir proteaginoses.

A les xarxes socials van començar a aparèixer diverses fotografies de lineals de supermercats buits d’ampolles de gira-sol. «La demanda anòmala afecta un nombre molt limitat de productes relacionats amb l’oli de gira-sol procedent d’Ucraïna i existeixen alternatives tant d’origen com de producte», va voler deixar clar l’ASEDAS, que també va recordar que Espanya és el primer productor mundial en diverses de les famílies de productes de greixos d’origen vegetal. «La cadena alimentària espanyola és extraordinàriament eficient i té la capacitat suficient per proveir el mercat d’aquest producte», va concloure l’entitat, que aplega més de 19.000 botigues i supermercats i uns 282.600 treballadors.

Als supermercats Bonpreu també estan dosificant la compra d’aquest tipus d’oli a un màxim de quatre ampolles o garrafes per persona. I a la cadena Makro –que ven a empreses i que és un dels grans proveïdors de l’hostaleria- també es restringeix la compra a una ampolla d’oli de gira-sol per client i dia. El senyal d’alarma el va donar divendres passat l’Associació Espanyola de Distribuïdors, Autoserveis i Supermercats (ASEDAS), que agrupa el 75% de la cadena de distribució alimentària. L’ASEDAS va reconèixer que algunes empreses estaven adoptant «mesures de limitació» de venda d’oli de gira-sol davant el «comportament atípic» del consumidor en les darreres hores.

Les grans cadenes de supermercats han començat a racionar la venda d’oli de gira-sol per evitar problemes d’abastiment per la guerra a Ucraïna, un dels principals països exportadors d’aquest producte alimentari. Els darrers tres dies, els supermercats han notat «compres desproporcionades» d’oli de gira-sol i, per evitar un desproveïment similar amb el paper de WC a l’inici de la pandèmia, han optat per limitar-ne la venda a totes les botigues. En el cas de Mercadona, la compra d’oli de gira-sol està restringida a cinc litres per client i dia, i també s’ha racionat la venda de llavors amb la finalitat de «garantir un ús normal d’aquests productes». A Consum, la compra d’oli de gira-sol es redueix a una ampolla per client.

Mercadona només deixa comprar cinc litres per client i dia, i Consum, una ampolla per persona

Foment reclama «mesures urgents» a Estat i Generalitat

La patronal demana revisar les previsions d’ingressos als pressupostos i reiniciar les obres del gasoducte MidCat

Foment del Treball va reclamar ahir a Estat i Generalitat «mesures urgents» per pal·liar els efectes econòmics de la guerra a Ucraïna. La patronal catalana demana revisar «de manera immediata» les previsions d’ingressos dels pressupostos ja que no es podran complir per la disminució de l’activitat econòmica i evitar així «un increment exponencial del dèficit públic». En paral·lel, Foment aposta per reiniciar les obres per finalitzar el gasoducte MidCat –aturat a Hostalric- per reduir la dependència del gas provinent de Rússia. «Aquesta connexió podria convertir Espanya en un hub de distribució de gas a escala europeu. Aquesta és una oportunitat que no podem deixar escapar», va recordar la patronal liderada per Josep Sánchez Llibre.

«La política econòmica hauria de tenir com a màxima prioritat enfortir el teixit productiu espanyol per superar els efectes negatius que provoca el conflicte bèl·lic», va insistir Foment, que preveu que l’escalada de la inflació es veurà agreujada en les properes setmanes per la guerra. «Això crearà tensions socials que cal minimitzar, mitjançant el diàleg entre el Govern i els agents socials», va avisar la patronal, que també confia en aquest diàleg social per evitar que creixi l’espiral de preus. Addicionalment, Foment també aposta per crear mesures orientades a apaivagar la pujada temporal dels preus de l’energia a molt curt termini.