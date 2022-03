Una de cada cinc 'start-ups' catalanes tenen dones als seus equips fundadors. Aquesta xifra és superior a la mitjana europea (17%) i situa Catalunya com el segon territori de la Unió Europea amb més presència femenina a la fundació d'empreses emergents, només per darrere l'ecosistema de Berlín (20,2%), segons dades recollides aquest dimarts per Acció. En aquest sentit, Catalunya se situa per davant d'altres 'hubs' rellevants com Estocolm (18,1%), Dublín (17,9%) o París (17,3%). No obstant això, la directora general d'Indústria i conseller delegada d'Acció, Natàlia Mas, reconeix que l'ecosistema català "avança massa lentament malgrat el creixent caràcter inclusiu" i lamenta que el sector "encara està molt lluny d'aconseguir la paritat".

De fet, les 'start-ups' amb presència exclusiva de dones en la direcció o la seva fundació és del 12% a Catalunya. Els casos amb una direcció mixta representen el 8%, mentre que el 80% restant fa referència a companyies amb presència exclusiva d'homes al capdavant. Segons les dades d'Acció, Catalunya va tancar el 2021 amb 1.902 empreses emergents, un 11,4% més que el 2020 i un 26,4% més respecte al 2019.