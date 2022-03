La meitat del patrimoni espanyol està en mans de persones de més de 55 anys. També, la meitat del consum. Un de cada tres autònoms superen aquesta edat, i, de fet, hi ha més emprenedors de més de 50 que menors de 30. Tot i així, s’ha triplicat la taxa d’atur en aquest segment i la meitat d’aturats ho són des de fa més de 2 anys. L’oportunitat, assegura el professor de la UNIR que recopila totes aquestes dades, Iñaki Ortega, és immensa: «Espanya pot ser perfectament la capital del món de l’economia sènior». Això, sempre que tingui en compte que les dones són més de la meitat d’aquest col·lectiu: 7,9 milions el 2021 segons l’INE, davant els 7,1 milions d’homes.

Així ho ha reivindicat en la seva arrencada el Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW), un congrés digital que es proposa reflexionar sobre com aconseguir la igualtat de gènere i, en concret, aquest dimarts, abordar l’edatisme al mercat laboral. I que ha posat de manifest que el còctel edat, gènere i feina, està encara per combinar.

«L’edatisme és la discriminació per motiu d’edat», ha introduït el professor de la Universitat Pontifícia de Comillas, David Roch. «Un grup etari clarament damnificat és el de les persones grans, en especial, si ets dona», ha afegit. «Hi ha llocs en què els ‘curriculums vitae’ de dones de més de 45 anys ni es miren», ha coincidit la gerent municipal de l’Ajuntament de Barcelona, Sara Berbel. «Les persones de més de 45 anys són una força laboral, econòmica i social imparable: cal rendibilitzar i possibilitar que aquestes persones amb coneixements i capacitats les puguin desenvolupar», ha complementat la portaveu de l’Organització Mundial del Turisme (OMT), Isabel Oliver.

Polítiques públiques i aposta empresarial

Les receptes són diverses. La codirectora del Matia Instituto, Elena del Barrio, ha assegurat que una de les claus per combatre l’edatisme és fomentar les relacions entre diferents generacions, fugint dels programes en què això s’ha convertit a unir persones grans amb nens. «No s’ha treballat suficient a combatre els estereotips associats a l’edat», ha afirmat Del Barrio.

La lectura generalitzada és que bona part de la solució rau a canviar la mentalitat de les empreses i a reformular les polítiques públiques. Ortega ha explicat que el sòlid sistema de pensions espanyol porta la gent a jubilar-se molt abans aquí que en altres parts del món, cosa que deixa un país amb pensions més altes que els sous i amb persones que estan de mitjana 30 anys sense ingressar però amb necessitat de despesa. «Si tinguéssim l’activitat que tenen els francesos més enllà dels 55, la nostra riquesa com a país seria molt més gran», ha afirmat aquest expert, que ha instat a resoldre abans les diferències entre comunitats autònomes (hi ha 13 punts de diferència entre la taxa d’activitat de Madrid, 31%, i la d’Astúries, per exemple).

I això passa tant per repensar les polítiques laborals i sanitàries, ha indicat Roch, com per convèncer les companyies que sense empleats sèniors perdran els clients sèniors.

Bretxa salarial i conciliació

«Espanya és un dels països més avançats en termes legals, però les lleis han de convertir-se en realitat, especialment en l’àmbit de l’activitat econòmica», havia avançat en la inauguració del congrés el delegat especial de l’Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona, un dels organitzadors de l’esdeveniment, Pere Navarro. «La bretxa salarial s’ha accentuat, hi ha hagut problemes de conciliació i hi ha dones desanimades perquè estan veient com se n’estan anant de la línia de treballar», havia coincidit així mateix el president de la Fundació Incyde, també organitzadora de la trobada, José Luis Bonet. «Es tracta d’incloure i abordar amb perspectiva de gènere tots els reptes que té pendents la societat», ha completat la delegada del Govern a Catalunya, Maria Eugènia Gay, que ha exemplificat amb l’equiparació dels permisos de paternitat i maternitat, l’augment del salari mínim, la reforma laboral o els registres obligatoris de la retribució a les empreses, els moviments de l’Executiu per millorar la situació.