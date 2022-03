L'escalada de preus del combustible no s'atura i aquest dimarts ja són sis de les setze gasolineres de Manresa les que ofereixen la gasolina 95 per sobre dels 1,8 euros, mentre que dilluns només n'era una, segons la taula que actualitza diàriament el Ministeri per a la Transformació Ecològica i el Repte Demogràfic.

Fer benzina a la capital del Bages costa com a mínim, per als conductors de gasolina, 1,576 euros per litre. Aquesta és la tarifa més barata, que actualment l'ofereix la gasolinera BonÀrea del polígon dels Dolors. Dilluns, en aquest mateix establiment anava a 1,515 euros el litre i dijous de la setmana passada, a 1,491. Per la part alta de preus, la Repsol de la carretera de Vic (marge esquerra), la ven a 1.849, igual que 24 hores abans. Però cinc establiments més han apujat la tarifa d'un dia per l'altre i també superen els 1,8 euros. Són les dues Cepsa de la C-55 (1,844), la PB Bufalvent (1,839), la BP Oil (1,839) i la Petrocat de la C-37 (1,819). A la Repsol de la carretera de Vic, però del marge dret va a 1,799; i a les Q8 de la carretera de Vic i la Muralla de Sant Francesc, a 1,709. El preu del dièsel també continua disparat. Aquest dimarts, en vuit establiments s'oferta per sobre dels 1,7 euros. El més car torna a ser el gasoil A de la Repsol del marge esquerre de la carretera de Vic (1,849), seguida per l'establiment que la mateixa marca té al marge dret (1,799). A la Petrocat de la C-37 va a 1,765; a la BP Bufalvent i a la BP Oil a 1,759; a les dues Cepsa de la C-55, a 1,755; i a la Petromiralles del carrer Doctor Ferran, a 1,739. La tarifa més barata es troba, segons el ministeri, a l'Avia del carrer Agustí Coll, on es dièsel va a 1,539 euros el litre.