La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) es mostra preocupada per l’anunci de la Comissió Europea de revisar la política de promoció dels productes europeus i deixar fora d’aquesta línia aliments com la carn vermella i el vi. Segons la FCAC, l’exclusió «enviaria un missatge erroni a la societat, donant per fet que es tracta de productes no saludables ni sostenibles i posaria en risc la sostenibilitat econòmica i social dels dos sectors». També adverteix que pot agreujar la situació d’uns sectors que, entre 2013 i 2019, a Catalunya han vist reduït el consum un 23% (carn de boví) i un 24% (vi i cava), segons dades del panell de consum a les llars elaborat pel Ministeri d’Agricultura.

La FCAC argumenta que tant la ramaderia com la vinya «són dos sectors estratègics i tradicionals de la indústria agroalimentària catalana, amb dinamisme als mercats internacionals i un paper estratègic en el manteniment de l’activitat econòmica i l’arrelament de la població al territori». A més, expressa «incomprensió» davant d’una mesura que considera desproporcionada i poc rigorosa amb unes pautes saludables. Les cooperatives agràries defensen que «el consum moderat de vi i carn té una funció essencial com a part d’una dieta equilibrada». La FCAC assenyala que «la producció de vi a Catalunya s’inicia fa més de 2.700 anys i és a la dieta mediterrània, considerada de les més saludables del món». Quant a la carn, «aporta determinats nutrients que no es poden obtenir d’aliments d’origen vegetal»: